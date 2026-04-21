Kevin verkündete Geburt ohne sie: Kathi Wagener war sauer

Für Katharina Wagener (31) und Kevin Yanik (28) war die Geburt ihres dritten Kindes ein ebenso besonderer wie emotionaler Moment. Obwohl sich das Paar bereits während der Schwangerschaft getrennt hatte, begrüßten sie vor Kurzem gemeinsam einen Sohn. Wenig später meldete Kevin sich bei seiner Community im Netz und verkündete die freudige Neuigkeit – jedoch ohne Kathi dabei zu erwähnen. Das sorgte für Aufmerksamkeit: In einer Instagram-Fragerunde wurde die Influencerin schließlich von einem Fan gefragt, ob dieses Vorgehen im Vorfeld mit ihr abgesprochen gewesen sei. Ihre Antwort war eindeutig: "Nein, ich hab nichts davon gewusst. Da war der Kleine ja gerade ein paar Stunden auf der Welt, dementsprechend hab ich nicht an Postings oder Verkündungen gedacht."

Zunächst habe sie die Aktion ihres Ex-Partners alles andere als kaltgelassen: "Also, ich sage es euch ehrlich: Erstmal war ich auch verwundert und auch irgendwie sauer. Die Geburt ist ja irgendwie so das erste Gemeinsame, was Mama und das Neugeborene zusammen erleben und schaffen. Das hab ich ihm auch gesagt." Mittlerweile sehe sie die Situation jedoch anders, wie sie weiter erklärte: "Er ist der Papa, er ist 50 Prozent von dem Kleinen. Und er war stolz, also darf er seiner Community auch den Kleinen vorstellen." Abschließend stellte Kathi klar: "Eigentlich ist es ja auch völlig egal, wer was von uns als Erstes postet. Wir haben beide ein öffentliches Leben. Und drei wunderbare Kinder, für die wir ein Leben lang einander brauchen."

Bei den Fans kam Kevins Post überhaupt nicht gut an. Kurz nach der Verkündung seines dritten Kindes entbrannte unter einem Beitrag von Promiflash eine hitzige Diskussion – vor allem, weil Katharina weder im Post auftauchte noch erwähnt wurde. Einige User wurden dabei deutlich: "Papa darf er sich eigentlich nicht schimpfen, eher Erzeuger", schrieb ein Follower. Andere warfen Kevin vor, er habe sich in der Schwangerschaft distanziert und stelle sich jetzt für die Kamera in Szene: "Erst nichts von der Schwangerschaft wissen wollen und jetzt posen für die Kamera – El-Toxo!" Zusätzlich sorgten die sehr offenen Infos zur Geburt für Stirnrunzeln: "Muss man denn immer gleich alles teilen? Inklusive Geburtsdaten?

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener mit ihrem Baby Emilio, April 2026

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Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

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Instagram / kevinyanik Kevin Yanik und sein Sohn Emilio, April 2026