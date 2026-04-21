Doppeltes Babyglück: Eddie Murphy ist wieder Opa geworden

Gleich zwei Mal darf sich Eddie Murphy (65) innerhalb weniger Wochen über Nachwuchs in seiner Familie freuen. Wie der Schauspieler jetzt bei der Verleihung des Ehrenpreises des American Film Institute in Los Angeles gegenüber Entertainment Tonight verriet, wurde er vor etwa zwei Monaten zum ersten Mal Opa eines Enkelsohnes. Welches seiner Kinder den kleinen Jungen zur Welt gebracht hat, ließ Eddie offen. Das Magazin People berichtete jedoch, dass seine Tochter Bria Murphy (36) im November bei der Vorführung des Dokumentarfilms "Being Eddie" auf dem roten Teppich mit einem Babybauch zu sehen gewesen war.

Eddie hat sich bei der Zeremonie sichtlich bewegt gezeigt und für das freudige Familienglück nur die passenden Worte gefunden: "Ich fühle mich wirklich gesegnet, wirklich sehr gesegnet", schwärmte der Schauspieler gegenüber Entertainment Tonight. Passend dazu freute sich der Komiker auch über seine dritte Enkeltochter, die sein Sohn Eric mit seiner Frau Jasmin erst wenige Wochen zuvor bekommen hatte. Auf die Frage, ob er seinen Kindern Ratschläge zur Elternschaft gebe, antwortete er: "Oh, so einen Rat gibt man nicht. Deine Kinder hören nicht auf deinen Rat. Deine Kinder richten sich nach dem Beispiel, das du setzt. Sie beobachten dich."

Bria ist eines von insgesamt zehn Kindern des Hollywoodstars. Erics Tochter Ari Skye kam demnach als zweites Enkelkind zur Welt – wobei ihr Vater Eric und seine Frau Jasmin, die Tochter von Eddies Berufskollegen und nun Schwiegervater Martin Lawrence (61), bereits im vergangenen Mai in einer kleinen Kirchenzeremonie geheiratet hatten. Eddie hatte bei der Preisverleihung, bei der ihm Chris Rock (61), Dave Chappelle (52) und viele weitere Größen des Showbusiness die Ehre erwiesen, auch den Großteil seiner Familie an seiner Seite.

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Getty Images Eddie Murphy bei der Premiere von Netflix’ "Being Eddie" im Tudum Theater in Hollywood

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Getty Images Schauspieler Eddie Murphy mit seiner Tochter Bria

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Instagram / jasmin_lawrence Jasmin Lawrence, Martin Lawrence, Eddie Murphy und Eric Murphy auf der "Bad Boys"-Premiere