Machine Gun Kelly schwärmt von Megan Fox als großartige Mama

Machine Gun Kelly (35) plauderte bei einem Auftritt in der "Jennifer Hudson Show" am 18. September offen über seine Co-Parenting-Erfahrungen mit seiner Ex-Verlobten Megan Fox (39). Der Musiker und die Schauspielerin begrüßten im März ihre erste gemeinsame Tochter Saga Blade Fox-Baker auf der Welt, die laut MGK einen ganz besonderen Namen trägt. "Saga bedeutet 'epische Geschichte' und um sie hierher auf die Erde zu bringen, war es wirklich eine epische Geschichte aus Liebe, Schmerz und viel Magie", erklärte er. Besonders schwärmt der Sänger von Megan: "Sie ist die beste Partnerin und die großartigste Person, mit der man ein Kind haben könnte. Sie ist eine phänomenale Mutter."

Das einzige, worüber sich die beiden Eltern nicht einig werden können, ist, wem die kleine Saga ähnlicher sieht. "Letzten Monat sah sie genau wie ich aus und jetzt sieht sie aus wie ihre Mutter. Das ändert sich ständig", verriet MGK schmunzelnd. Neben Saga hat der Rapper auch eine 16-jährige Tochter namens Casie Colson Baker (16) aus einer früheren Beziehung mit Emma Cannon. Der Musiker schenkte der Teenager erst kürzlich ihr erstes eigenes Auto. MGK teilte in der Sendung eine lustige Anekdote: "Weder sie noch ich haben einen Führerschein. Also sitzt sie jeden Tag einfach in ihrem Auto in der Einfahrt und hört Musik."

Privat scheint der Papa von zwei Töchtern die Rolle als Vater in vollen Zügen zu genießen. Trotz der Trennung von Megan setzt er nach wie vor auf ein harmonisches Co-Parenting. Die Transformers-Darstellerin hat neben Saga zudem drei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Brian Austin Green (52). Trotz aller Höhen und Tiefen hat der Künstler nur warme Worte für die Schauspielerin übrig, die für ihn eine tragende Rolle in ihrem gemeinsamen Familienkapitel spielt. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly: "Es läuft wirklich gut und sie haben wieder eine tiefe Verbindung zueinander aufgebaut."

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

Instagram / todayshow Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Casie, Juni 2025

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, April 2021