Blackout-Tattoo: Diese krassen Nebenwirkungen erlebte MGK

Machine Gun Kelly (36) sorgt mit einem extremen Tattoo-Experiment für Aufsehen: Der Rapper, der inzwischen meist nur noch MGK genannt wird, ließ sich innerhalb von nur zwei Monaten fast den gesamten Oberkörper schwarz färben – ein sogenanntes Blackout- oder "Dark Mode"-Tattoo. Im Gespräch mit Billboard Canada erzählt der Musiker, dass Experten ihm eigentlich einen Zeitraum von rund zwei Jahren für ein solches Projekt empfohlen hätten. Doch er wollte den Prozess radikal beschleunigen – und zahlte dafür offenbar einen hohen Preis. MGK berichtet von heftigen körperlichen Nebenwirkungen, die ihn mitten in der Entstehungsphase seines neuen Looks trafen.

Schon nach der ersten Woche seien die gesundheitlichen Warnsignale kaum zu übersehen gewesen. MGK schildert, dass die Tattoo-Nadeln seine Lymphknoten im Bereich der Achseln und Schultern gereizt hätten – mit drastischen Folgen. "Ich wurde richtig krank. Meine Haut wurde gelb, ich konnte nicht schlafen und einige Teile meines Oberkörpers gar nicht mehr richtig bewegen", beschreibt er die Belastung. Das aufwendige Body-Art-Projekt wurde von der Tätowiererin ROXX umgesetzt, während der Musiker parallel an seinem Mixtape "Blog Era Boyz" mit Wiz Khalifa (38) arbeitete. Für MGK war das Blackout-Tattoo eng mit diesem musikalischen Neustart verbunden: Er habe nicht nur eine klangliche, sondern auch eine sichtbare, körperliche Veränderung gebraucht.

Hinter der radikalen Entscheidung stand bei MGK offenbar auch das Bedürfnis, mit seiner bisherigen Körperkunst zu brechen. Er erklärte, er habe sich im Spiegel irgendwann selbst nicht mehr wiedererkannt. Auf seiner Haut hätten sich Motive angesammelt, in denen er "Tod und Drogen" sah, dazu fröhliche, traurige, religiöse und düstere Symbole – ein wildes Durcheinander, das für ihn wie ein Spiegel seiner inneren Zerrissenheit gewirkt habe. Das Blackout-Tattoo sollte diese Vergangenheit überdecken und "neu designen, wie menschliche Haut aussehen kann", wie er es in der Talkshow "The Jennifer Hudson Show" formulierte. Während MGK äußerlich einen radikalen Schnitt vollzieht, sorgte auch sein Privatleben zuletzt für Schlagzeilen: Seine Beziehung zu Megan Fox (40) galt als gescheitert.

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Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly, Rapper

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Instagram / machinegunkelly MGK, März 2026

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Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly, 2024