Rarität: Kapitän Mark Phillips erscheint bei Peters Hochzeit

Bei der Hochzeit von Peter Phillips (48) und Harriet Sperling in der All Saints' Church im englischen Kemble war auch ein ganz besonderer Gast erschienen: Kapitän Mark Phillips, der Vater des Bräutigams, reiste für die Trauung an – und das offenbar nicht allein. Laut dem Gesellschaftsmagazin Tatler soll der 77-jährige Ex-Mann von Prinzessin Anne (75) von seiner mutmaßlichen Freundin Florence Standaert begleitet worden sein. Es wäre ihr bisher öffentlichster gemeinsamer Auftritt. Auch die Mutter des Bräutigams, Prinzessin Anne, ließ sich die Feier nicht entgehen und erschien strahlend in einem buttergelben Kleid mit passendem Hut, an ihrer Seite ihr Ehemann Vice Admiral Sir Timothy Laurence (71).

Während das Tatler-Magazin von der Anwesenheit von Florence und Mark berichtet, kursieren auf Threads bereits Schnappschüsse der beiden. Die belgische Reiterin und der frühere britische Olympionike sollen sich erstmals 2022 bei den Burghley Horse Trials gezeigt haben. Damals bezeichneten Insider Florence bereits als Marks "Freundin". Offiziell bestätigt hat das Paar seine Beziehung bislang allerdings nie. Kennengelernt haben könnten sie sich möglicherweise bereits 2020, als Mark einen Cross-Country-Kurs im belgischen Waregem entwarf – einer Anlage, die zu dem Zeitpunkt von Florence geleitet wurde.

Mark und Prinzessin Anne waren von 1973 bis 1992 miteinander verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen Peter und seine Schwester Zara Tindall (45) hervor. Bereits 1989 hatten sich die beiden getrennt, doch Mark lebte danach noch ganze 21 Jahre lang auf Annes Anwesen Gatcombe Park in Gloucestershire – eben jenem Ort, auf dem im Anschluss an die Trauung die Hochzeitsfeier des Paares stattfand. Für König Charles III. (77), Königin Camilla (78), Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) war es ein familiäres Wiedersehen bei Peters zweiter Hochzeit.

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Imago Kapitän Mark Phillips bei der Hochzeit von Harriet Sperling und Peter Phillips in der All Saints Church, Kemble, Gloucestershire

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Getty Images Peter Phillips und Harriet Sperling nach ihrer Hochzeit an der All Saints' Church in Kemble, England

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Getty Images Harriet Sperling vor der Trauung mit Peter Phillips an der All Saints' Church in Kemble