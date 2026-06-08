Nach Trennung: Hat Serkan Yavuz wieder Interesse an Dating?

Nach seiner Trennung hat Realitystar Serkan Yavuz (33) in einer Instagram-Fragerunde offen über sein aktuelles Liebesleben gesprochen – und dabei eine klare Ansage gemacht. Der 33-Jährige ließ seine Follower wissen, dass Dating für ihn derzeit kein Thema ist. Auf die Frage, ob er auch jemanden außerhalb der Reality-TV-Welt kennenlernen würde, antwortete er ehrlich: "Ich bin so weit weg davon, jemanden kennenlernen zu wollen. Mir geht es aktuell so gut. Ich fühle mich einfach wieder mehr mit mir im Einklang. Ich liebe die Zeit mit meinen Kindern und die Projekte, die ich habe. Ich habe absolut kein Interesse, jemanden auf ernst kennenzulernen."

Auf die Frage, ob für ihn erneut Datingshows wie Love Island oder Are You The One? infrage kommen würden, fand Serkan klare Worte. "Absolut nicht, da bin ich raus – weder 'Love Island' noch AYTO oder sonst was", stellte der ehemalige Kuppelshow-Kandidat auf Social Media klar. Ganz auf TV-Projekte müssen seine Fans aber trotzdem nicht verzichten: Auf die Frage, ob dieses Jahr noch eine Show mit ihm anstehe, antwortete er geheimnisvoll: "Auf eine dürft ihr euch noch freuen." Nähere Details zu dem Format verriet der Realitystar allerdings noch nicht.

Ganz so abgeschlossen scheint das Thema Fernsehen für Serkan aber nicht zu sein. In seinem Podcast "unREAL" sprach er vor fünf Tagen offen darüber, warum ihn Realityshows bis heute reizen. Anlass war sein Sieg im Finale von "The Hunt". "Ich habe schon ein paar Shows gewonnen. Aber egal, wie oft du gewinnst, es ist jedes Mal ein fucking-geiles Gefühl und ein anderes geiles Gefühl. Es ist unbeschreiblich nice", schwärmte er. Und er stellte klar: "Deswegen mache ich das, weil ich mit purer Freude spiele und mit purer Überzeugung."

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RTLZWEI Serkan Yavuz bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat

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ProSieben, Joyn Serkan Yavuz in "The Hunt"