Dreamteam: So stark ist Angelina Jolies und Zaharas Bindung

Angelina Jolie (50) und ihre Tochter Zahara Jolie-Pitt (21) verbinden eine ganz besondere Mutter-Tochter-Beziehung – und das wurde zuletzt bei einem wichtigen Meilenstein deutlich. Zahara schloss ihr Studium am Spelman College in Atlanta ab, und die Schauspielerin war bei dem besonderen Moment natürlich dabei. Wie ein Insider People verriet, ist Angelina bei "so gut wie allem" anwesend, was Zahara betrifft: "Angelina ist bei so gut wie allem dabei gewesen – beim Einzugswochenende, bei Monatsveranstaltungen, bei Meilensteinfeiern und jetzt beim Abschluss. Sie war sehr unterstützend und engagiert. Sie wollte, dass Zahara die beste Erfahrung macht, und die beiden haben eine tolle Beziehung."

Dass Angelina nicht nur für Zahara, sondern für alle ihre Kinder da ist, betont die Quelle gegenüber People ebenfalls: "Sie ermutigt wirklich alle Kinder, ihre Individualität zu leben. Sie hat ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten, Interessen und Talente immer geliebt." Die Schauspielerin teilt ihre sechs Kinder – neben Zahara noch Maddox Jolie-Pitt (24), Pax Thien Jolie-Pitt (22), Shiloh Jolie-Pitt (20) sowie die Zwillinge Knox Jolie-Pitt (17) und Vivienne Jolie-Pitt (17) – mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (62). Besonders bewegt ist Angelina offenbar, wenn die Kinder ihr ihre Wertschätzung zeigen: "Sie ist eine Mutter, die wirklich bei den wichtigen Momenten im Leben ihrer Kinder präsent sein möchte, und die Kinder lieben sie. Sie sagen ihr oft, dass sie die beste Mama ist, und dann kommen ihr die Tränen. Mutterschaft ist sehr emotional für sie. Es macht sie am glücklichsten", so der Insider.

Zahara selbst fand bei einem Mutter-Tochter-Brunch der Pearls of Purpose Foundation in Atlanta rührende Worte für ihre Mutter. In einer auf Instagram geteilten Rede beschrieb sie ihre Beziehung zu Angelina als "einzigartig" und fast "seelenverwandt". "Unsere Liebe füreinander ist eine gefundene. Ich wurde mit sechs Monaten adoptiert und bekam einige der wunderbarsten und liebevollsten Menschen als Geschwister, mit einer Mutter, die uns nach den Werten aufzog, anderen zu helfen, freundlich zu sein und immer nach Wachstum als Menschen zu streben", sagte sie. Außerdem erklärte sie, dass die humanitäre Arbeit ihrer Mutter auf der ganzen Welt "auf sie abgefärbt" habe und sie als älteste Schwester oft die "Rolle der zweiten Mutter" übernommen habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zahara und Angelina Jolie im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Zahara und Angelina Jolie bei den Golden Globes 2025 in Beverly Hills