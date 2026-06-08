Fans ahnungslos: Karina von aespa enthüllt geheimes Hobby

aespas Karina gibt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. In einem Interview mit W Korea auf deren YouTube-Kanal beantwortet die Sängerin Fan-Fragen. Eine davon lautet, ob sie unerwartete Hobbys und Angewohnheiten hat. Sie erzählt, dass die Kunst aktuell ihr größtes Hobby ist: "Ich lerne gerade zu malen. Dafür besuche ich sogar eine Kunstakademie." Was genau die Südkoreanerin gerne zeichnet oder welcher Art von Kunst sie derzeit lernt, verrät sie nicht. Dafür offenbart Karina aber eine ihrer Angewohnheiten. "Wenn jemand spricht, habe ich die Angewohnheit zu wiederholen, was derjenige gesagt hat. Wenn jemand zum Beispiel sagt: 'Das ist unsere Regel', sage ich 'Regel'", meint sie lachend.

Mit den anderen Mitgliedern ihrer Gruppe, Giselle, Winter und Ningning (23), veröffentlichte Karina gerade erst das neue Album "LEMONADE", das Ende Mai erschien. Neben der Musik ist sie aber auch in der Fashion-Branche gefragt und arbeitete mit Luxusmarken wie Prada und Chanel Beauty zusammen. Wenn es nach der 26-Jährigen ginge, würde sie ihr Karriere-Portfolio auch gerne noch erweitern. Vergangenes Jahr verriet sie in einem Interview für die YouTube-Show "Morning Walk", dass sie sich vorstellen könnte, als Schauspielerin zu arbeiten. "Ich möchte alles ausprobieren, was ich als Celebrity machen kann, damit ich später nichts bereue. So werde ich nichts bereuen, wenn ich irgendwann einmal in Rente gehe", erklärte Karina.

Aktuell scheint ihr Fokus aber vor allem auf der Musik zu liegen. aespa feiert in diesem Jahr bereits sein sechsjähriges Bestehen. Die vierköpfige Gruppe debütierte 2020 mit der Single "Black Mamba". Seitdem etablierte sie sich als eine der gefeiertsten Girlgroups in der K-Pop-Industrie. Karina denkt aber bis heute gerne an die Anfänge zurück. W Korea erzählt sie, dass sie bis heute ein unveröffentlichtes Foto auf ihrem Handy habe, auf dem die Mädels sich an ihrem Geburtstag in die alten Looks ihrer Debüt-Ära warfen. "Wir standen alle nebeneinander, und es ist so ein süßes Bild. Es ist schade, dass es nie veröffentlicht wurde, aber ich behalte es trotzdem", meint der Popstar sichtlich gerührt.

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Imago Karina von Aespa im Mai 2026

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Imago Karina von aespa beim Outside Lands Festivals in San Francisco, August 2023

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Getty Images Europe Karina, Giselle, Winter und Ningning von aespa auf dem Chopard ART Evening, Mai 2023, Frankreich

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Überrascht es euch, dass Karina zeichnen lernt? Nein, das passt sehr gut zu ihr. Ja, so ein Hobby habe ich nicht erwartet. Ergebnis anzeigen