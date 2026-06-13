"Getriggert": Tessa Bergmeier erklärt PG-Kuss mit Ex Jakob

Bei Prominent getrennt sorgt ein kurzer Kuss zwischen Tessa Bergmeier (36) und ihrem Ex Jakob Morgenstern für reichlich Gesprächsstoff. Während Jakob in der Sendung offen über seine Gefühle sprach und keinen Hehl daraus machte, auf ein Liebes-Comeback zu hoffen, betonte Tessa immer wieder, dass die Beziehung für sie endgültig vorbei ist. Umso größer war die Überraschung bei den Zuschauern, als es während eines emotionalen Gesprächs plötzlich doch zu einem Kuss auf den Mund kam. Nun meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit in einer Instagram-Fragerunde zu Wort und erklärt, wie es zu dieser überraschenden Szene kommen konnte. "Der Kuss ist in einem Moment entstanden, in dem ich emotional getriggert und schwach war. Aber ein einzelner Moment löscht nicht aus, was in den Folgen davor passiert ist", stellt sie klar.

Laut der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin sei in der Villa immer wieder beteuert worden, wie sehr man sie liebe, statt auf die Themen einzugehen, die sie angesprochen habe. Zudem sei wiederholt körperliche Nähe gesucht worden, obwohl sie dies abgelehnt habe. "Dass ich in einem verletzlichen und alkoholisierten Moment nachgegeben habe, macht meine Grenzen nicht weniger real", betont sie und fügt hinzu: "Ein Nein bleibt ein Nein. Eben auch dann, wenn ein Mensch später aus Gefühlen, Verwirrung oder einer alten Bindung an den Menschen heraus Nähe zulässt." In einer weiteren Instagram-Story macht Tessa zudem deutlich, dass sie den Kuss im Nachhinein als Fehler empfindet: "Klar bereue ich es – weil ich ja eigentlich erreichen wollte, dass er mich einfach in Frieden lässt."

Bereits bei seinem Einzug in die Villa machte Jakob deutlich, dass er um seine Ex-Freundin kämpfen möchte. In der siebten Folge kam es schließlich zu dem Gespräch, das für viel Aufsehen sorgte: Als Tessa in Tränen ausbrach und Jakob sie tröstend in den Arm nahm, sagte sie gerührt: "Das habe ich vermisst, dass du ein Mann bist und mich in den Arm nimmst und für mich da bist." Kurz darauf folgte der Kuss auf den Mund. Jakob zeigte sich anschließend sichtlich hoffnungsvoll und erklärte: "Ich hoffe, es bleibt bei der Nähe zwischen uns, weil das Schlimmste wäre, wenn sie jetzt doch wieder Angst bekommt."

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Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern bei "Prominent getrennt"

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RTL "Prominent getrennt"-Teilnehmer Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern