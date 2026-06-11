Wegen Trennung? Camila Cabello postet tränenreiches Selfie

Besorgte Reaktionen unter Fans: Camila Cabello (29) hat auf Instagram vier neue Fotos gepostet – und eines davon sorgt für Aufsehen. Auf einem der Bilder ist die Sängerin mit tränenfeuchten Augen zu sehen. Sie versah den Post schlicht mit dem Wort "Hi" und einem lächelnden Emoji. Trotz der anderen, unverfänglicheren Aufnahmen – darunter ein Schnappschuss, auf dem sie ihr Spiegelbild in einem Autospiegel betrachtet – fiel den Followern vor allem das emotionale Bild sofort auf. Das Posting erscheint nur wenige Tage nach Berichten über die Trennung von Henry Junior Chalhoub.

In den Kommentaren überschlugen sich die Reaktionen. "Wer hat dich zum Weinen gebracht?", fragte ein Fan – und fügte eine Reihe von Messer-Emojis hinzu. Ein weiterer User schrieb in Großbuchstaben: "Wer war der MF, der mein Baby zum Weinen gebracht hat?" Viele Follower stellten außerdem einen Bezug zu Camilas Song "Pretty When I Cry" her, der 2024 auf ihrem Album "C,XOXO" erschien. "Sie hat 'Pretty When I Cry' nicht ohne Grund geschrieben. Sie weint so hübsch", schrieb einer ihrer 61 Millionen Follower.

Camila und Henry lernten sich Ende 2024 bei einer Party in Saudi-Arabien kennen und wurden kurz darauf als Paar bestätigt. In den rund 18 Monaten ihrer Beziehung reisten sie gemeinsam unter anderem nach Paris, Rom, St. Barth, Monaco und Ibiza und teilten die Eindrücke regelmäßig auf Social Media. Zuletzt hatten sie im April beim Coachella-Festival gemeinsam die Öffentlichkeit gesucht. Laut The Sun sollen die beiden inzwischen "auseinandergewachsen" sein. Camila konzentriere sich nun auf neue Musik.

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Instagram / camila_cabello Camila Cabello im Juni 2026

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Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

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Imago Camila Cabello und Henry Junior Chalhoub mit Alejandro Agag beim Monaco E-Prix 2025