Molly-Mae Hague wegen Bambi-Kommentar nach Geburt kritisiert

Molly-Mae Hague (27) steht aktuell im Kreuzfeuer ihrer eigenen Fans. Der Reality-TV-Star, der gemeinsam mit seinem Partner Tommy Fury (27) vergangene Woche einen Sohn bekommen hat, postete auf Instagram, dass ihr neugeborener Sohn ihr viele Ängste genommen habe, die sie noch aus der Zeit mit Tochter Bambi kannte. "Danke, Kleiner, dass du mir so viele meiner Ängste als Neugeborener genommen hast. Der Frieden und das Glück, die ich jetzt spüre, sind etwas, das ich mir gewünscht, aber nicht erwartet hatte", schrieb die 27-Jährige über ihre neue Situation als zweifache Mutter. Für viele Follower war das zu viel – sie fühlten sich von ihren Worten vor den Kopf gestoßen.

Der Vorwurf, den zahlreiche Nutzer in den Kommentaren äußerten: Molly-Mae stelle Bambi öffentlich schlechter dar als ihr neugeborenes Söhnchen. "Klingt so, als würdest du dieses Baby bevorzugen", schrieb eine Userin. Eine andere kommentierte: "Was für eine schreckliche Sache, das zu schreiben. Begreift sie nicht, dass Bambi das eines Tages lesen wird?" Doch es gab auch Stimmen, die die Britin in Schutz nahmen: "Sie sagt damit nur, dass das zweite Kind leichter ist, weil man schon Erfahrung mit Neugeborenen hat", konterte ein Fan die Kritik. Über den Namen ihres Neugeborenen hat das Paar bislang noch nichts verraten.

Molly-Mae hatte bereits früher offen über die schwierige Anfangszeit mit Tochter Bambi gesprochen. Die Britin beschrieb das Neugeborenenalter damals als "unglaublich schwer und beängstigend" und gab zu, im Nachhinein keinen einzigen Moment davon wirklich genossen zu haben. Bambi wurde im Januar 2023 geboren und ist das erste gemeinsame Kind von Molly-Mae und dem Boxer Tommy Fury. Die beiden lernten sich in der britischen Kuppelshow "Love Island" kennen.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Furys Tochter Bambi mit ihrem Bruder

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Instagram / molly-mae Bambi und Molly-Mae Hague auf der Hochzeit von Venezuela Fury