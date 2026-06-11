Kein Mitleid: Nadja zerreißt Statement von Lorik Bunjaku

Nach seiner Trennung von Denise Hersing (30) hat sich Lorik Bunjaku (29) in einem emotionalen Statement auf Instagram gemeldet und geschildert, wie sehr ihn die Zeit seit dem Liebes-Aus mitgenommen hat. Doch von Reality-TV-Kollegin Nadja Großmann, die in Formaten wie Love Fool und Der Promihof zu sehen war, bekommt er dafür keinen Zuspruch. Die Reality-Beauty schoss stattdessen in ihrer Insta-Story heftig gegen ihn und stellte klar, was sie von seinem öffentlichen Auftritt hält.

Nadja ließ in ihrer Reaktion kein gutes Haar an Loriks Statement. "Was zur Hölle? Wie wäre es stattdessen mal mit: 'Ich habe in den letzten Monaten jede Menge absolut inakzeptabler Dinge getan, die ich zutiefst bereue'?" Die Influencerin warf ihm außerdem grundlegende charakterliche Mängel vor: "Was sind das eigentlich immer für diese ach so stolzen Männer, die letztlich nicht einmal ansatzweise einen Funken Anstand und Charakter besitzen, um zu ihren Fehlern zu stehen und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen?" Mitleid mit Lorik? Das hat Nadja nach eigenen Worten nicht. "Dass er Denise verloren hat, daran ist einzig und allein er selbst schuld. Eine so tolle Frau hat er nicht verdient – und ich bezweifle, dass er jemals noch einmal jemandem wie ihr begegnen wird. 0,0 Prozent Mitleid mit diesem Menschen", resümierte die Podcasterin.

Nachdem im Mai das Beziehungs-Aus zwischen Lorik und Denise bekannt geworden war, hatte Lorik, der im Jahr 2021 durch seine Teilnahme an der RTL-Datingshow Die Bachelorette einem breiten Publikum bekannt wurde, lange geschwiegen. Rund um die Trennung hatten zudem Gerüchte über Fremdgehen die Runde gemacht. In seiner Instagram-Story hatte der 29-Jährige dann eingeräumt, dass er selbst noch immer nicht richtig begreife, wie es so weit habe kommen können – und dass ihn die vergangenen Wochen stark mitgenommen hätten: "Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch heute noch nicht auf alles eine Antwort oder wie es für mich weitergeht."

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RTLZWEI Nadja Großmann bei "Der Promihof"

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Imago Lorik Bunjaku und Denise Hersing bei den Reality Awards 2026

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Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Lorik Bunjaku