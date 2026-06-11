Lorik Bunjaku teilt ehrliches Statement nach Denise-Trennung

Lorik Bunjaku (29) meldet sich nach der Trennung von Denise Hersing (30) bei seinen Fans zurück. Wochenlang war es still um den Realitystar, nachdem im Mai das Liebes-Aus der beiden bekannt geworden war und Gerüchte um einen Seitensprung von Lorik die Runde machten. Jetzt richtet er sich in einer ausführlichen Instagram-Story an seine Community und versucht, seine Gefühle in Worte zu fassen. Dabei macht der TV-Star klar, dass er selbst noch immer nicht richtig begreift, wie es so weit kommen konnte – und dass ihn die vergangenen Wochen stark mitgenommen haben.

In seinem Statement beschreibt Lorik offen, wie sehr ihn das Aus der Beziehung belastet. "Ich habe diese Story bestimmt 20 Mal angefangen und wieder gelöscht. Weil ich nicht weiß, wie man etwas erklärt, das man selbst noch nicht verstanden hat...", schreibt er auf Instagram und erzählt, dass die letzten Wochen ihm mehr genommen haben, als er jemals gedacht hätte: "Einen Menschen, mit dem ich mich komplett gefühlt habe. Einen Alltag, der mein Leben war. Und zwei Hunde, die ich mit großgezogen habe und die für mich Familie sind." Auch seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit erklärt der Realitystar: "Es gab Tage, da habe ich mein Handy nicht einmal angefasst. Nicht weil ihr mir egal geworden seid, sondern weil ich einfach nicht weiß, was ich sagen soll. Ich muss immer noch verarbeiten, dass das Realität ist."

Lorik betont zudem, dass er auch jetzt noch nicht alle Antworten habe und selbst unsicher ist, wie es für ihn weitergehen soll: "Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch heute noch nicht auf alles eine Antwort oder wie es für mich weitergeht. Aber es muss irgendwie weitergehen, deshalb versuche ich, wieder langsam hier reinzustarten und für euch meinen Humor beizubehalten." Gleichzeitig richtet er liebevolle Worte an die Menschen, die ihn in der schweren Zeit stützen: "Ich bin unglaublich dankbar für meine Familie und die Menschen in meinem Umfeld, die mich in den letzten Wochen aufgefangen haben und wissen, wie ich wirklich bin." Schon vor einigen Wochen hatte Lorik auf Social Media gezeigt, wie sehr ihn das Beziehungsaus mit Denise beschäftigt – nun macht er mit seinem ehrlichen Einblick deutlich, dass die Verarbeitung der Trennung für ihn weiterhin ein laufender Prozess ist.

Anzeige Anzeige

Imago Lorik Bunjaku und Denise Hersing bei den Reality Awards 2026

Anzeige Anzeige

Imago Denise Hersing und Lorik Bunjaku bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino, Köln, 03.09.2025

Anzeige Anzeige

Imago Lorik Bunjaku beim Screening der neuen RTL2-Show "Kampf der RealityAllstars" in der Kölner Flora

Anzeige