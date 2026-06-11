Nino de Angelo meidet seinen Sohn seit neun Jahren

Schlagersänger Nino de Angelo (62) hat seit neun Jahren keinen persönlichen Kontakt mehr zu seinem jüngsten Sohn Domenico. Der Junge entstammt einer Affäre mit der Belgierin Roxanne und wächst ohne seinen prominenten Vater auf. Gegenüber der Zeitschrift Das Neue erklärte Nino jetzt, dass er seinen Sohn bewusst nicht sehe: "Ich glaube, es wäre für ihn schlimmer, wenn ich nur selten da bin." Er stehe zwar zu seiner Vaterschaft und zahle regelmäßig Unterhalt, eine aktive Vaterrolle könne er jedoch nicht übernehmen. "Ich kann ihm die Stabilität nicht geben, die ein Vater seinem Kind bieten sollte", so der 62-Jährige.

Diese Entscheidung falle ihm keineswegs leicht, betonte Nino außerdem gegenüber dem Magazin: "Ich denke sehr oft an meinen Sohn." Dennoch ist er überzeugt, dass weniger Kontakt im Moment die bessere Lösung sei – auch wenn es ihn schmerze. Auf ein Wiedersehen hofft er trotzdem. "Irgendwann werden wir uns sehen", sagte er. Die Beziehung zur Kindsmutter Roxanne gestaltet sich unterdessen schwierig. Zwischen den beiden kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten und gegenseitigen Vorwürfen. Roxanne äußerte sich gegenüber Bild kritisch: "Es bricht mir das Herz, wie er mit seinem Sohn umgeht."

Nino – bürgerlich Domenico Gerhard Gorgoglione – trägt übrigens denselben Vornamen wie sein jüngster Sohn. In seinem Liebesleben ist der Sänger seit acht Jahren mit seiner Managerin Simone Lux zusammen. An eine Heirat denkt er jedoch nicht. Gegenüber t-online begründete er das mit seinen Erfahrungen aus der Vergangenheit: "Nach vier gescheiterten Ehen habe ich das Gefühl, dass auf meinen Vermählungen ein Fluch liegt." Eine weitere Trennung möchte er unbedingt vermeiden.

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Nicole Kubelka / Future Image Nino de Angelo im August 2022 in Berlin

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IMAGO / Future Image Nino de Angelo, Sänger

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Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo und seine Freundin Simone, Oktober 2023