Marius Borg Høibys Ex Nora wurde auf offener Straße bedroht

An ihrem Geburtstag am vergangenen Wochenende erlebte Nora Haukland einen erschreckenden Moment. Die 30-jährige Influencerin und Reality-TV-Bekanntheit wurde auf offener Straße von einem unbekannten Mann verfolgt und bedroht. Der Mann soll ein blutiges Gesicht gehabt haben, als er ihr hinterherrannte. Dabei rief er ihr angeblich zu: "Ich werde dich umbringen, Nora Haukland." Die Influencerin schilderte den Vorfall in Videos auf Snapchat, die dem norwegischen Magazin Se og Hør vorliegen.

Was den Abend noch belastender machte: Der Vorfall endete laut Nora mit einer Angstattacke. "Ich wollte nur einen schönen Tag haben und meinen Geburtstag feiern. Endete mit einer Angstattacke", erklärte sie in den Clips. Die Polizei habe sie zwar kontaktiert, doch Nora entschied sich gegen eine Anzeige. "Er war psychotisch", begründete sie ihre Entscheidung. Nähere Details dazu, wie ihr die Flucht gelungen ist, verriet sie nicht. Ob der Vorfall in einem Zusammenhang mit der medialen Aufmerksamkeit rund um einen laufenden Gerichtsprozess steht, ist unklar.

Der Prozess, dem Nora derzeit als Zeugin beiwohnt, dreht sich um ihren Ex-Partner Marius Borg Høiby (29), den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52). Vor dem Amtsgericht in Oslo hatte sie erst vor wenigen Wochen ausgesagt, dass Marius während der gemeinsamen Beziehung gewalttätig geworden sei. Zudem sprach sie vor Gericht über die psychische Belastung, die das Verfahren für sie bedeutet. Nora war dabei die einzige der betroffenen Frauen, die in dem Verfahren namentlich genannt wurde. Ein Urteil gegen Marius Borg Høiby wird voraussichtlich Anfang Juni erwartet, bis dahin bleibt er wohl in Untersuchungshaft.

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Instagram / norahaukland Nora Haukland im August 2025

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Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016

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Imago Nora Haukland verlässt das Bezirksgericht in Oslo im laufenden Verfahren gegen Marius Borg Hoiby