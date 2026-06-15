Helikopterabsturz: Robin Schulz trauert um Oliver Tree (†32)

Der Tod von Oliver Tree (†32) hat nun auch seinen musikalischen Weggefährten Robin Schulz (39) tief getroffen. Der deutsche DJ meldete sich nach dem tragischen Helikopterabsturz, bei dem der US-amerikanische Sänger am Sonntag in Rio de Janeiro ums Leben kam, mit bewegenden Worten auf Instagram zu Wort. In seiner Story teilte Robin ein Foto seines verstorbenen Kollegen Oliver und richtete sich damit öffentlich an alle, die ihn kannten und liebten.

In seinem emotionalen Statement schrieb Robin, der offen über das harte DJ-Business urteilte: "Ich kann nicht glauben, dass Oliver nicht mehr da ist. Du warst ein so liebenswerter Mensch und eine einzigartige Persönlichkeit. Es war mir eine Ehre, mit dir an 'Miss You' zu arbeiten." Sein tiefstes Beileid gelte seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn geliebt haben. "Ruhe in Frieden, Oliver." Auch in den sozialen Netzwerken nehmen Fans des Sängers Abschied und trauern gemeinsam um den viel zu früh verstorbenen Künstler.

Oliver Tree wurde nur 32 Jahre alt. Er war bei einem Zusammenstoß zweier Hubschrauber über Rio de Janeiro ums Leben gekommen – insgesamt sechs Menschen starben bei dem Unglück. Oliver erlangte 2020 mit seinem Debütalbum "Ugly Is Beautiful" internationale Bekanntheit. Zwei Jahre später folgte "Cowboy Tears". Seinen internationalen Durchbruch feierte er mit Songs wie "Alien Boy" oder "Life Goes On".

Anzeige Anzeige

Getty Images Robin Schulz und Oliver Tree bei den BRIT Awards 2024 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Tree beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 Pre-Show in New York City

Anzeige Anzeige