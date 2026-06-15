Tyra verklagt Netflix: Adrianne Curry reagiert mit Spott

Adrianne Curry hat auf die Nachricht reagiert, dass Tyra Banks (52) Netflix verklagt – und sie ließ dabei kein gutes Haar an der Aktion. Nur Stunden nachdem bekannt geworden war, dass Tyra wegen der Dokumentarserie "Reality Check: Inside America's Next Top Model" rechtliche Schritte gegen den Streamingdienst eingeleitet hatte, meldete sich Adrianne, die Gewinnerin der allerersten Staffel von "America's Next Top Model", auf Instagram zu Wort. "Ich habe gelesen, dass Tyra Banks Netflix verklagt, weil sie nicht gemocht hat, wie sie 'geschnitten' wurde", sagte sie – wobei sie das Wort "geschnitten" mit Anführungszeichen in der Luft betonte. Ihr Kommentar dazu: "Bitch, for real, girl?" Mit einem Lachen und dem Zusatz "Willkommen auf der Party, Alter" in der Caption ließ sie keinen Zweifel daran, wie sie die Situation einschätzt.

Hintergrund der Klage ist, dass Tyra dem Streamingdienst vorwirft, in der Doku durch gezielte Schnitte und bewusstes Weglassen von Informationen ein falsches und verleumderisches Bild von ihr gezeichnet zu haben. Laut Gerichtsunterlagen, die dem Magazin People vorliegen, sollen Dramatik inszeniert und Narrative konstruiert worden sein. Tyra selbst erklärte in der Klageschrift, sie habe an der Doku teilgenommen, weil die Zuschauer ihrer Meinung nach ein ehrliches Gespräch über das Erbe der Show verdient hätten. Adrianne hingegen hatte sich gegen eine Teilnahme an der Dokumentation entschieden.

Tyras Klage, die am 13. Juni eingereicht wurde, umfasst Vorwürfe wie Verleumdung, Vertragsbruch und falsches Licht. Sie fordert eine Jury-Verhandlung, um die angemessene Höhe des Schadenersatzes zu bestimmen. Adrianne hatte sich in der Vergangenheit durchaus positiv über Tyra geäußert. So erklärte sie auf Instagram, sie habe "verrückten Respekt" für die Moderatorin, weil diese sich nicht für Kontroversen rund um die Show entschuldigt habe. "Sie ist nicht sorry. Sie entschuldigt sich nicht bei euch", sagte sie damals. Angesichts der Klage scheint diese Bewunderung nun allerdings einem spöttischen Ton gewichen zu sein.

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Getty Images Tyra Banks, Model

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Getty Images Adrianne Curry bei der Weltpremiere von "The Death of 'Superman Lives': What Happened?" im Egyptian Theatre in Hollywood

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Imago Tyra Banks, Model

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