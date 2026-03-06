Nach Marius-Prozess: Nora Haukland will ihr Leben zurück

Nora Haukland meldet sich zurück auf Snapchat. Die 28-jährige Influencerin und Reality-TV-Darstellerin hat sich nach längerer Pause auf Snapchat zu Wort gemeldet und ihren Followern mitgeteilt: "Jetzt hole ich mir mein Leben zurück". Die Botschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Norwegerin schwere Zeiten hinter sich hat. Nora führte eine Beziehung mit Marius Borg Høiby (29), dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52), die von toxischen Dynamiken geprägt war und in der es auch zu gewalttätigen Übergriffen kam.

Wie zerstörerisch das Verhältnis zwischen Nora und Marius tatsächlich war, wurde während des laufenden Gerichtsprozesses deutlich. Vor Gericht werden die Details der belastenden Beziehung beleuchtet, die die junge Frau durchlebt hat. Mit ihrem Statement auf Snapchat signalisiert sie nun erstmals öffentlich, dass sie bereit ist, nach vorne zu schauen und sich von den traumatischen Erfahrungen zu erholen.

Nora ist als Influencerin und Reality-TV-Star in der Öffentlichkeit bekannt. Die Beziehung zum Sohn der norwegischen Kronprinzessin hatte sie in besondere Aufmerksamkeit gerückt, doch die vergangenen Monate waren von den schwierigen Nachwirkungen der toxischen Partnerschaft geprägt. Mit ihrer Rückkehr auf Social Media scheint Nora nun einen Schritt in Richtung Neuanfang zu wagen und versucht, wieder Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen.

Instagram / norahaukland Nora Haukland im August 2025

Instagram / norahaukland Nora Haukland, norwegische Influencerin

Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016

