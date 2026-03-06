Royals
Nach Marius-Prozess: Nora Haukland will ihr Leben zurück

- Anna Pejsek
Lesezeit: 1 min

Nora Haukland meldet sich zurück auf Snapchat. Die 28-jährige Influencerin und Reality-TV-Darstellerin hat sich nach längerer Pause auf Snapchat zu Wort gemeldet und ihren Followern mitgeteilt: "Jetzt hole ich mir mein Leben zurück". Die Botschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Norwegerin schwere Zeiten hinter sich hat. Nora führte eine Beziehung mit Marius Borg Høiby (29), dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52), die von toxischen Dynamiken geprägt war und in der es auch zu gewalttätigen Übergriffen kam.

Wie zerstörerisch das Verhältnis zwischen Nora und Marius tatsächlich war, wurde während des laufenden Gerichtsprozesses deutlich. Vor Gericht werden die Details der belastenden Beziehung beleuchtet, die die junge Frau durchlebt hat. Mit ihrem Statement auf Snapchat signalisiert sie nun erstmals öffentlich, dass sie bereit ist, nach vorne zu schauen und sich von den traumatischen Erfahrungen zu erholen.

Nora ist als Influencerin und Reality-TV-Star in der Öffentlichkeit bekannt. Die Beziehung zum Sohn der norwegischen Kronprinzessin hatte sie in besondere Aufmerksamkeit gerückt, doch die vergangenen Monate waren von den schwierigen Nachwirkungen der toxischen Partnerschaft geprägt. Mit ihrer Rückkehr auf Social Media scheint Nora nun einen Schritt in Richtung Neuanfang zu wagen und versucht, wieder Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen.

Nora Haukland im August 2025
Instagram / norahaukland
Nora Haukland im August 2025
Nora Haukland, norwegische Influencerin
Instagram / norahaukland
Nora Haukland, norwegische Influencerin
Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016
Imago
Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016
Was wünscht ihr euch von Nora nach dem Prozess am meisten zu sehen?
