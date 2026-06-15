Für 2028: "Lilo & Stitch"-Live-Action-Fortsetzung geplant

Chris Sanders kehrt zu seinem Kultprojekt zurück: Der Mitschöpfer von "Lilo & Stitch" und Originalsprecher von Alien-Liebling Stitch wird die geplante Live-Action-Fortsetzung inszenieren, die im Mai 2028 in die Kinos kommen soll. Wie Variety berichtet, übernimmt Chris damit offiziell das Ruder bei dem Realfilm, nachdem der erste Live-Action-Teil an seinem Eröffnungswochenende 183 Millionen Dollar [ca. 158 Millionen Euro] eingespielt hatte und als erster Film des Jahres die Milliardenmarke knackte. Disney hatte bereits im vergangenen Juni bestätigt, dass eine Fortsetzung in Arbeit ist – jetzt steht mit dem 26. Mai 2028 ein konkretes Startdatum fest.

Chris ist nicht nur als Regisseur an Bord, sondern hat auch das Drehbuch zur neuen Realverfilmung geschrieben. Der Hinweis auf den Entwicklungsstart am 26. Juni war dabei ein liebevolles Easter Egg für Fans, denn Stitch trägt im Original den Codenamen "Experiment 626". Mit dem Kinostartschuss für das neue "Lilo & Stitch"-Kapitel positioniert Disney den Film strategisch im Sommer-Blockbusterkalender. Außerdem plant der Konzern noch weitere Animations-Highlights: So wurde angekündigt, dass "Incredibles 3" wenige Wochen später, am 16. Juni 2028, folgen soll. Parallel dazu schüren Disney und Pixar schon jetzt die Vorfreude auf das neue Projekt "Gatto", zu dem es inzwischen einen ersten Teaser gibt.

"Gatto" spielt laut Disney im "von Katzen regierten Untergrund von Venedig" und stammt vom bewährten "Luca"-Team um Regisseur Enrico Casarosa und Produzentin Andrea Warren. In dem animierten Abenteuer, das für das Frühjahr 2027 geplant ist, werden Mark Ruffalo (58) und Laurence Fishburne (64) zu hören sein: Mark leiht dem rauen schwarzen Kater Nero seine Stimme, während Laurence den skrupellosen Gangsterkater Rocco spricht.

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Disney+ "Lilo & Stitch" ist seit dem 3. September auf Disney+ verfügbar

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Getty Images Stitch und Maia Kealoha bei der Weltpremiere des neuen "Lilo & Stitch" in Hollywood

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Disney+ Lilo & Stitch erobert die Herzen der Zuschauer

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