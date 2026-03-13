Dieser Hollywood-Nachwuchs strahlt bei Pre-Oscar-Party

Kaia Gerber (24) und Paris Jackson (27) sorgten jetzt bei Vanity Fairs jährlicher "Vanities: A Night for Young Hollywood"-Party in Los Angeles für Aufsehen. Die exklusive Veranstaltung fand in der Bar Marmont im berühmten Chateau Marmont in West Hollywood statt und gilt als eine der angesagtesten Pre-Oscar-Partys der Stadt. Kaia, die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (60), erschien in einem gewagten schwarzen Spitzen-Minidress mit tiefem Ausschnitt, das ihre durchtrainierte Figur in Szene setzte. Wie die Daily Mail berichtet, posierte sie gemeinsam mit Paris und Schauspielerin Storm Reid (22) für ein Foto.

Paris Jackson, die Tochter des verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson (†50), zeigte sich in einem eng anliegenden, bodenlangen schwarzen Kleid mit langen Ärmeln. Dazu trug die 27-jährige Musikerin eine schwarze Satin-Clutch und präsentierte ihr blondiertes Haar in wilden Wellen. Auch Leni Klum (21), Tochter von Heidi Klum (52), war auf der exklusiven Party eingeladen und zeigte sich in einer stilvollen Kombination aus taillierter Bluse mit Knöpfen und einem passenden, knöchellangen Rock. Neben den prominenten Nachwuchsstars glänzten laut Daily Mail auch Ariana Madix (40) in einem smaragdgrünen Kleid mit dramatischen Fächerärmeln und Ariana Greenblatt in einer rückenfreien, marineblauen Robe.

Die "Vanities: A Night for Young Hollywood"-Party ist für viele der jungen Stars jedes Jahr nicht nur eine Bühne für spektakuläre Looks, sondern auch ein Treffpunkt, um Beziehungen zu pflegen, alte Bekannte wiederzusehen und neue Kontakte zu knüpfen. Gerade in der intensiven Woche vor den Oscars, wenn halb Hollywood auf engstem Raum zusammenkommt. Kurz vor der großen Verleihung am 15. März steigt die Spannung spürbar, und erste Prognosen zu den Nominierten machen bereits die Runde. Währenddessen scheint sich der Hollywood-Nachwuchs prächtig zu amüsieren.

Getty Images Kaia Gerber, Paris Jackson und Storm Reid bei "Vanities: A Night For Young Hollywood" in Los Angeles

Getty Images Kaia Gerber bei Vanity Fairs "Vanities: A Night For Young Hollywood" in Los Angeles, 2026

Getty Images Leni Klum bei Vanity Fairs "Vanities: A Night for Young Hollywood" in Los Angeles, 2026