Kaia Gerber und Mama Cindy Crawford strahlen im Partnerlook

Glamour-Doppel am Vorabend der Golden Globes: Cindy Crawford (59) und Kaia Gerber (24) erschienen nun im Chateau Marmont in West Hollywood im perfekten Partnerlook – beide in eleganten, schwarzen Neckholder-Kleidern. Anlass war die "Best Performances"-Party von W Magazine, bei der das Model-Duo Seite an Seite für Blitzlichtgewitter sorgte. Kaia trug laut Daily Mail ein tief ausgeschnittenes Givenchy-Kleid, während Cindy mit ihrem zeitlosen Glamour überzeugte. Umgeben von Hollywood-Stars und preisnominierten Gästen schienen Mutter und Tochter einen rundum gelungenen Abend gehabt zu haben.

Während des Abends mischte sich Cindy unter die prominenten Gäste und wurde laut Daily Mail unter anderem im Gespräch mit Parker Posey (57) und Patrick Schwarzenegger (32) gesichtet, die beide zuletzt in der Serie "The White Lotus" zu sehen waren. Kaia hingegen verbrachte Zeit mit Künstlern wie TikTok-Star und Grammy-Anwärter Sombr sowie Schauspieler Hudson Williams. Jedoch fehlte eine besondere Person an ihrer Seite: ihr Freund Lewis Pullman (32), mit dem sie Berichten zufolge seit Dezember 2024 zusammen war. Im selben Monat hatte sie ihre dreijährige Beziehung mit dem Oscar-nominierten Austin Butler (34) beendet.

Abseits des roten Teppichs laufen bei Kaia die Projekte auf Hochtouren. Die Schauspielerin steht für die Apple-Serie "Palm Royale" als Mitzi vor der Kamera und ist in David Lowerys Film "Mother Mary" an der Seite von Stars wie Anne Hathaway (43) und Michaela Coel (38) zu sehen. Für Kaia, die in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter tritt, ist Cindys Unterstützung besonders wertvoll. In einem früheren Interview schwärmte Kaia laut Daily Mail davon, wie wichtig es sei, auf den Rat der Eltern zurückgreifen zu können: "Es ist sehr selten, Eltern zu haben, die in derselben Branche oder demselben Beruf tätig sind wie man selbst und deren Rat man tatsächlich vertrauen kann."

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford bei der W Magazine's Best Performances Party in Los Angeles

Imago Kaia Gerber und Cindy Crawford bei der 14th Annual LACMA Art + Film Gala 2025 in Los Angeles

Getty Images Kaia Gerber bei der Premiere von "Shell" beim Toronto International Film Festival 2024 im Princess of Wales Theatre