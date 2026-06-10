Prinzessin Märtha Louise und Schamane starten Reality-Show

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (54) wagt den nächsten Schritt ins TV-Rampenlicht: Zusammen mit ihrem Ehemann Durek Verrett (51), der sich selbst als Schamane bezeichnet, lässt sie ihr sehr spezielles Leben bald von Kameras begleiten. Das Paar steht für die Reality-Show "Alternative Norway" vor der Kamera, wie unter anderem der Dienst Viaplay bestätigt. Die sechsteilige Reihe soll bereits im Herbst auf der nordischen Streamingplattform starten und einen intimen Einblick in Norwegens bunte Esoterikszene bieten.

Viaplay verspricht laut Bericht ein "warmes, unterhaltsames und intimes" Format, in dem sich alles um Menschen dreht, die an Energien, alternative Heilmethoden und spirituelle Verbindungen glauben. Neben der Prinzessin und ihrem Mann sollen dabei auch Heiler, Hellseher, Tierdolmetscher und Atemtrainer im Fokus stehen. Märtha Louise, die als älteste Tochter von König Harald V. (89) und Königin Sonja (88) eigentlich fest im royalen Protokoll verankert ist, bricht schon seit Jahren mit vielen Traditionen. Die Royal schwärmt offen von alternativen Heilmethoden und erzählte im Gespräch mit dem TV-Sender TV 2, sie wolle mit dem Projekt eine Brücke bauen und dazu beitragen, dass mehr Menschen sich trauen, zu zeigen, wer sie wirklich sind: "Das Wichtigste im Leben ist, dass wir es wagen, wir selbst zu sein", erklärte sie laut der britischen Zeitung The Times. Offizielle Reaktionen aus dem Palast auf das neue Format gibt es bisher nicht.

Für Märtha Louise und Durek ist der Auftritt in "Alternative Norway" nur der nächste Schritt in einer Reihe von sehr öffentlichen Projekten. Erst im vergangenen Jahr verkaufte das Paar die Rechte an den Aufnahmen seiner Hochzeitszeremonie an Netflix – die Doku "Rebel Royals: An Unlikely Love Story" sorgte in Norwegen für viel Gesprächsstoff. Kronprinz Haakon (52) machte im Interview mit dem Magazin Se og Hør deutlich, dass er eine klarere Trennung zwischen den offiziellen Aufgaben des Königshauses und den kommerziellen Aktivitäten seiner Schwester und ihres Mannes vermisst. Auch jenseits von TV-Kameras und Streamingdiensten setzen die beiden immer wieder auf auffällige Auftritte und Vermarktungsaktionen, etwa wenn die Prinzessin in der Werbung für Produkte aus Dureks spirituellem Angebot auftaucht – ein Umgang mit ihrer Rolle, der in ihrer Heimat regelmäßig für Diskussionen sorgt.

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IMAGO / PPE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024

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Getty Images Prinzessin Märtha Louise, September 2022

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Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, Juni 2025

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