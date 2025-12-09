Kaia Gerber über Mama Cindy, Mode und die Liebe

Kaia Gerber (24) spricht offen über ihre berühmte Mama, ihren Körper und ihr Stilgefühl – und setzt dabei auf erfrischende Ehrlichkeit. In einem neuen Gespräch mit der Sunday Times erklärte das Model, sie habe zwar den Look ihrer berühmten Mutter Cindy Crawford (59) gefeiert, aber nicht deren Figur geerbt. "Ich habe auch das weiße Hervé Léger-Kleid meiner Mutter nachgestellt und es letztes Jahr zu einem Filmfestival getragen, aber meine Mutter ist ganz anders gebaut als ich und sie sah so sexy darin aus", verriet Kaia mit einer Mischung aus Bewunderung und Selbstreflexion. Das berühmte Bandage-Kleid, das Cindy 1993 bei den Oscars an der Seite von Richard Gere (76) trug, wurde zu einem ikonischen Moment der Modegeschichte. Als Kaia dasselbe Kleid 2024 beim Toronto International Film Festival präsentierte, war die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter verblüffend – doch die unterschiedlichen Silhouetten unübersehbar.

Kaia schwärmte von den körperlichen Vorzügen ihrer Mutter: "Sie hat diese wunderschönen Brüste und einen Po, und ich bekam den Körper meines Vaters, wofür ich dankbar bin, aber es ist etwas ganz anderes." Diese Aussage zeigt nicht nur die enge Beziehung zwischen Mutter und Tochter, sondern auch Kaias Fähigkeit zur Selbstakzeptanz trotz der unvermeidlichen Vergleiche. Stil-Inspiration holt sich die Schauspielerin und Laufstegschönheit dennoch aus Mamas Modegeschichte: Der Versace-Moment zu "Freedom! ’90" mit Linda Evangelista (60), Naomi Campbell (55) und Christy Turlington (56) sei tief in ihrem Kopf verankert, erzählte sie der Zeitung. Und auch Cindys wichtigster Tipp habe sich eingebrannt: "Weniger ist mehr – bevor du das Haus verlässt, nimm eine Sache ab", so Kaia. Trotz unterschiedlicher Schuhgrößen greift sie dabei gern in den Familienschrank. "Ich habe meiner Mutter ein paar Teile geklaut, die ich kaum trage, aber nicht zurückgeben will", sagte sie schmunzelnd. Ein schwarzer Alaïa-Mantel, den sie sich mit 15 schnappte, sei bis heute ihr persönlicher Schatz.

Abseits der Mode sprach Kaia zuletzt im Podcast Therapuss mit Jake Shane über ihre Beziehungen. Dort gab sie zu, sich früher in Partnerschaften zu stark angepasst zu haben. "Ich habe meine Persönlichkeit und meine Werte komplett für jemanden geändert". Heute rate sie: "Date jemanden, mit dem du auch befreundet wärst." Über ihre neue Liebe Lewis Pullman (32) fand sie liebevolle Worte und beschrieb, dass sich in ihrem Leben "viel heilt". Zuvor war Kaia unter anderem mit Austin Butler (34), Pete Davidson (32) und Jacob Elordi (28) liiert. Laut Us Weekly soll die neue Beziehung schon seit Anfang Dezember 2024 laufen, zunächst aus Rücksicht auf die damalige Trennung von Austin jedoch diskret geblieben sein. Freunde hätten die beiden in denselben Kreisen zusammengebracht, hieß es. Diese ruhige Basis, so lässt Kaia durchblicken, tut ihrem Alltag gut und sorgt für Gelassenheit. Für ihre nächsten Dates mit Lewis könnte Kaia vielleicht schon bald erneut auf die Fashion-Tipps ihrer Mama setzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaia Gerber bei der Premiere von "Shell" beim Toronto International Film Festival 2024 im Princess of Wales Theatre

Anzeige Anzeige

Imago Kaia Gerber und Cindy Crawford bei der 14th Annual LACMA Art + Film Gala 2025 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

ActionPress Lewis Pullman und Kaia Gerber in Venedig, September 2025