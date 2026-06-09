"Toleriere ich nicht": Ina rechnet mit Ex Marc-Robin Wenz ab

Ina Kina macht auf Instagram kein Geheimnis mehr daraus, warum ihre Beziehung mit Marc-Robin Wenz gescheitert ist. Die beiden sind erst seit Kurzem getrennt, doch nun holt die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Story zum Rundumschlag aus. Unter dem Satz "Ich habe die Beziehung zu MR beendet, weil ich nicht toleriere, dass mein Partner..." listet Ina eine Reihe von Aktionen auf, die für sie offenbar das Aus besiegelten. Während Marc-Robin sich zeitgleich mit seiner anderen Ex-Freundin Alessandra Wichert (29) öffentlich zofft, legt Ina damit nach und liefert ihren Fans detaillierte Einblicke hinter die Kulissen der kurzen Liebe.

Laut Ina soll Marc-Robin mit anderen Frauen in einem Zimmer übernachtet und einer von ihnen geschrieben haben, er wolle sich von ihren "natürlichen Brüsten verabschieden". Außerdem habe er regelmäßig damit geprahlt, wen er alles ins Bett gebracht hat. Andere Frauen soll er zudem mehr unterstützt und ihnen sogar Blumen geschenkt haben – während er seiner eigenen Freundin weniger Aufmerksamkeit schenkte. Eine Beziehung auf Augenhöhe sei schlicht nicht möglich gewesen, da Marc-Robin sich selbst als "Reality-Gott" betrachte. Ina kommt daher zu einem vernichtenden Fazit: "Dieser Mann ist und wird niemals in der Lage sein, eine aufrichtige Beziehung zu führen."

Damit geht Ina deutlich weiter als noch bei ihrer ersten öffentlichen Äußerung zur Trennung. "Ich habe gemerkt, dass unsere Werte und Vorstellungen vom Leben und einer Beziehung in wichtigen Punkten nicht übereinstimmen", schrieb sie kürzlich auf Instagram. Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt und Loyalität seien für sie das Fundament einer Beziehung – genau daran habe es mit Marc-Robin jedoch gemangelt. Besonders verärgert zeigte sich Ina zudem über ein Interview, in dem Marc-Robin angedeutet hatte, der Funke sei nie richtig übergesprungen. "Wenn das der Fall gewesen sein soll, hätte so was definitiv früher kommuniziert werden müssen", stellte sie klar.

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina Kina bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / ina.kina Ina Kina, Januar 2026

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IMAGO / STAR-MEDIA Marc-Robin Wenz, Realitystar

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