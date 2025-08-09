Fans waren Grund für Wrestler John Cenas Haartransplantation

John Cena (48) hat sich nun offen über ein sensibles Thema geäußert: seinen Haarausfall und die Entscheidung für eine Haartransplantation. Der Schauspieler und ehemalige Wrestler enthüllte, dass er den Eingriff im November 2024 vorgenommen hatte, nachdem WWE-Fans ihn auf seinen zurückgehenden Haaransatz aufmerksam gemacht hatten. "Ich sah ihre Schilder mit der Aufschrift 'Der kahlköpfige John Cena'", erklärte John gegenüber dem Magazin People und fügte hinzu, dass diese Form der Ehrlichkeit ihn motiviert habe, sich mit Lösungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Eine Kombination aus Therapien und Pflegeprodukten sowie die Transplantation haben ihm schließlich sein Haar und ein Stück Selbstbewusstsein zurückgegeben.

John bedauerte, dass er sich aufgrund gesellschaftlicher Vorurteile nicht schon viel früher zu dem Eingriff entschlossen hatte. "Wenn es nicht so viel Scham um das Thema gäbe, hätte ich das vor zehn Jahren gemacht", sagte er im Interview. Der Weg zur vollen Haarpracht war dabei nicht immer leicht. Nach der Operation trat John im Januar 2025 zu seiner WWE-Abschiedstour an, musste sich jedoch mit einer sogenannten "Ruhephase" seiner Haarfollikel arrangieren, in der der Fortschritt zeitweise kaum erkennbar war. Heute ist er froh, den Schritt gewagt zu haben und hofft, dass sein offener Umgang anderen Männern Mut macht, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Privat scheint es für den Hollywoodstar ebenfalls bestens zu laufen. Mit seiner Frau Shay Shariatzadeh, die er 2019 kennengelernt hat, genießt er eine harmonische Ehe, die für ihn entscheidenden Rückhalt bietet. "Meine Gesundheit und meine Beziehung sind die wichtigsten Dinge für mich", verriet John, der in den letzten Jahren mit Hautkrebs zu kämpfen hatte. Beruflich bleibt er ebenfalls aktiv: Fans können ihn ab dem 21. August 2025 in der zweiten Staffel der Serie "Peacemaker" sehen. Das charismatische Multitalent scheint derzeit in allen Lebensbereichen vor Energie zu sprühen und blickt positiv in die Zukunft.

Getty Images John Cena, Wrestlingprofi

Getty Images John Cena, US-amerikanischer Profi-Wrestler

Getty Images John Cena und Shay Shariatzadeh im August 2024

