Glückliches Paar: Diese DSDS-Kandidaten haben sich verliebt

Liebesüberraschung in der neuen DSDS-Staffel: In der Top-11-WG hat es zwischen Noemi und Paco ordentlich gefunkt! Die beiden Kandidaten verraten in der ersten Folge von "DSDS Reality" auf RTL Plus, dass sie nicht nur um den Superstar-Titel konkurrieren, sondern inzwischen privat ein "glückliches Paar" sind. Scheint so, als hätten Noemi und Paco damit schon vor der ersten Liveshow am 28. April einen Gewinn bei DSDS erzielt – ihren ganz persönlichen Jackpot. Während sich ihre Mitbewohner im DSDS-Loft vor allem auf Performances und Proben konzentrieren, wächst bei den zwei Turteltauben zwischen Castingstress und Kameraalltag eine frische Liebe heran.

Der Anfang ihrer Liebesgeschichte liegt bereits kurz nach dem Recall. Dort hatten sich Noemi und Paco bei einem gemeinsamen Duett erstmals so richtig angenähert. Paco schwärmt bei RTL offen von dieser Zeit und sagt: "Wir haben uns einfach gefunden, so nach dem Recall. Es war für mich Liebe auf den ersten Blick." Schon damals lobte der Nachwuchssänger seine Kollegin vor den Kameras als echten "Herzensmenschen". Auch Noemi war schnell hin und weg und verriet im Rückblick verschmitzt, dass Paco unter den Männern bei DSDS sogar ihr persönlicher Favorit sei – inklusive großer Bewunderung für seine Stimme. In "DSDS Reality" erzählt die Studentin jetzt glücklich: "Ja, dann kam das eine zum anderen und jetzt sind wir ein glückliches Paar."

Die neue WG-Situation, in der alle Top-11-Kandidaten zusammenleben, lässt die Zuschauer die Nachwuchssänger so privat wie nie erleben – von Flirtmomenten bis hin zu Nervosität vor den Auftritten. Parallel laufen die Vorbereitungen auf die Liveshows, durch die wie in den vergangenen Staffeln Laura Wontorra (37) führt. 2026 sind bis zum Finale drei Liveshows geplant. Welches Stimmwunder "Deutschland sucht den Superstar" dieses Jahr gewinnen wird, entscheiden am 9. Mai wie immer die Zuschauer.

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RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Paco Lazar Simic und Noemi Stefaniak, DSDS-Kandidaten

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Getty Images Laura Wontorra beim Deutschen Fernsehpreis 2025 in Köln

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