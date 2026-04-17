Mit Juliette Schoppmann: Das ist die neue DSDS-Realityshow

DSDS-Fans dürfen sich auf noch mehr Einblicke hinter die Kulissen freuen: Ab 21. April startet auf RTL+ die neue Begleitshow "DSDS Reality", in der die Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar" abseits der großen Bühne von Kamerateams begleitet werden. Während die Talente zusammenleben, gemeinsam proben und sich Schritt für Schritt der großen Bühnenkarriere nähern, werden sie von Gesangscoach Juliette Schoppmann (46) unterstützt. Gegenüber RTL erklärt Juliette, wie wichtig diese Aufgabe ist und wie intensiv die Reise für die Nachwuchssänger wirklich wird. Die neue Show umfasst zehn Folgen und läuft exklusiv auf dem eigenen Streamingdienst des Senders.

In der Realityshow wird gezeigt, wie die DSDS-Anwärter im Alltag an Gesang, Tanz, Performance und Bühnenpräsenz arbeiten. Die WG wird damit zum dauerhaften Trainingslager, in dem es nicht nur um die großen Auftritte, sondern auch um Proben, Lampenfieber und Zwischenmenschliches geht. Neben weiteren Coaches ist Juliette als Hauptmentorin an der Seite der Talente und begleitet sie bei Proben, Einzelcoachings und Feedbackrunden. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd diese Zeit sein kann – aber auch, wie viele unvergessliche Momente sie bereithält", sagt die Sängerin im Interview mit dem Sender.

Juliette ist für langjährige DSDS-Zuschauer ein bekanntes Gesicht: Die Sängerin wurde 2002 in der allerersten Staffel Zweite hinter Alexander Klaws (42) und ist seitdem immer wieder in verschiedenen Funktionen mit dem Castingformat verbunden gewesen. Die Künstlerin gilt vielen Fans als prägende Stimme der Anfangszeit von DSDS und kennt den Druck der Live-Shows ebenso wie den Trubel hinter der Bühne. In Interviews betonte sie in der Vergangenheit immer wieder, wie eng die Bindungen werden können, die in einer Castingshow entstehen – sowohl zwischen den Kandidaten als auch zu Mentoren und Coaches. Dass sie nun in "DSDS Reality" den Nachwuchs nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich begleitet, knüpft an diese Erfahrungen an und zeigt, wie wichtig ihr das Miteinander in der oft hektischen Showwelt ist.

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RTL / Stefan Gregorowius Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen bilden die DSDS-Jury 2026

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Instagram / julietteschoppmann1 Juliette Schoppmann, DSDS-Bekanntheit

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Instagram / julietteschoppmann1 Juliette Schoppmann, DSDS-Bekanntheit