Ab Dienstag: Laura Wontorra moderiert erneut DSDS-Liveshows

DSDS geht bereits auf die Liveshows zu – dabei hat die Castingshow gefühlt gerade erst angefangen. Auch wenn die Staffel dieses Jahr deutlich kürzer ist als gewohnt, wartet auf der Bühne der Shows ein bekanntes Gesicht: Wie RTL bestätigt, führt Laura Wontorra (37) erneut durch die Live-Sendung. Die Moderatorin begrüßte die Zuschauer bereits in den vergangenen beiden Staffeln. Dieses Jahr werden es bis zum Finale allerdings nur drei Liveshows sein. Die Entscheidung, wer Deutschlands nächster Superstar wird, wird bereits am 9. Mai fallen. Wer gewinnt, entscheidet am Ende aber wie gewohnt das Publikum.

Die deutlich verkürzte DSDS-Staffel sorgte unter den Fans bereits für großen Unmut. In den vergangenen Jahren geriet die Kultsendung immer mal wieder in die Kritik, weil sie über 22 Staffeln an ihrem Grundkonzept festhielt und mit nur minimalen Veränderungen versuchte, mit der Zeit zu gehen. Das Interesse schien zu schwinden, was die niedrigen Quoten dieses Jahres unterstrichen. Dennoch finden die Fans, dass nur zehn Folgen eine sehr harte Maßnahme sind. Bei Instagram machten sie ihrem Ärger Luft. "Ich vermisse DSDS 2002, 2003 [...] da waren zehn Sendungen live", schimpfte ein User in den Kommentaren des offiziellen Accounts. Ein anderer ergänzt: "Zehn Folgen sind ja gar nichts. Wie soll man da die Kandidaten kennenlernen?"

Dafür hat sich RTL aber etwas einfallen lassen. Das Leben der Kandidaten hinter den Kulissen wird dieses Jahr weniger Teil der eigentlichen Staffel sein. Dafür können die Fans sich parallel die erste DSDS-Realityshow anschauen. Kultkandidatin und Vocal Coach Juliette Schoppmann (46) lädt die Zuschauer ein, die Teilnehmer in zehn Episoden bei "DSDS Reality" zu begleiten. Zu sehen sind die Vorbereitungen mit Proben und Gesangstraining. Gleichzeitig werden die Kandidaten vorgestellt und sie öffnen sich über ihre Nervosität und Ängste – natürlich spielt auch das Zwischenmenschliche eine große Rolle. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd diese Zeit sein kann – aber auch, wie viele unvergessliche Momente sie bereithält", erklärt Juliette in der Ankündigung des Senders.

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Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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Imago Juliette Schoppmann zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff", 2023