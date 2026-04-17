"So schlimm": Bushido klagt über Beauty-Filter bei DSDS

Rapper Bushido (47) ist als neuer Juror bei Deutschland sucht den Superstar zu sehen. Doch mit dem Bild, das die Produktion von ihm zeigt, ist er nicht ganz glücklich. In seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" schimpfte der Musiker über den Weichzeichner, den die Macher über sein Gesicht gelegt haben. "So schlimm. [...] Die haben mich richtig vor den Bus geworfen", wetterte er. Er habe sich beim Schminken extra zurückgehalten – und dann das.

Einen kleinen Seitenhieb gegen den Chefjuror Dieter Bohlen (72) konnte sich Bushido dabei offensichtlich nicht verkneifen: "Ich sehe mich da und denke mir, mein Gott ey. Wenn Dieter das möchte, okay, ist ja kein Problem. Jeder so, wie er möchte." Seine Ehefrau Anna-Maria hatte ihn im Podcast auf die Filter angesprochen und bemerkt: "Du wurdest weichgezeichnet." Für sie selbst ist das allerdings kein größeres Drama. Sie sieht solche Gesichtsfilter als normalen Teil der Fernsehillusion an, die eben dazugehört.

Auch DSDS-Chef Dieter Bohlen meldete sich zu dem Thema zu Wort – auf Instagram ließ er wissen: "Das ist leider völlig in die Hose gegangen." Die Schuld für den starken Einsatz der Filter gab er einem Produktionsmitarbeiter. Beim kommenden Recall soll aber alles besser werden: "Wir arbeiten dran. Das kriegen wir hin. Im Recall ist es besser, ich schwör's euch", versprach er seinen Fans.

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IMAGO / Future Image Bushido, Rapper

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RTL / Stefan Gregorowius Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen bilden die DSDS-Jury 2026

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido