Cole Sprouse getrennt? Ari datet laut Insider neuen Mann

Ari Fournier (27) soll ihr Herz neu vergeben haben – und zwar an keinen Unbekannten. Das kanadische Model wird laut Us Weekly mit Schauspieler Thomas Doherty (31) in Verbindung gebracht. Wie ein Insider dem Magazin verriet, daten sich Ari und Thomas bereits "seit ein paar Monaten" und zeigen ihre Verbindung inzwischen auch dezent im Netz. Die beiden liken seit März auffällig regelmäßig die Posts des jeweils anderen. Das Brisante: Offiziell gilt Ari als Partnerin von Cole Sprouse (33). Wann die zwei ihre Beziehung beendet haben, ist hingegen unklar.

Das frühere Paar wurde zuletzt im April 2025 zusammen fotografiert, seither blieb es ruhig. Für eine zusätzliche pikante Note sorgt ein weiteres Detail aus dem Umfeld: Cole steht aktuell für den Film "Hot Year" vor der Kamera – an der Seite von Thomas' Ex-Freundin Dove Cameron (30), mit der Thomas mehrere Jahre zusammen war. Ari und Cole hatten Anfang 2021 zueinander gefunden. Auf Instagram machte das Model die Liebe im selben Jahr öffentlich und nannte Cole damals liebevoll "meine Liebe". Während ihrer Partnerschaft begleiteten sie zahlreiche öffentliche Events, darunter auch die Hochzeit von Coles Zwillingsbruder Dylan Sprouse (33) und Barbara Palvin (32) im Sommer 2023.

Die Liebesgeschichte von "Hotel Zack & Cody"-Darsteller Cole und Ari soll nun aber beendet sein. Die Internetpersönlichkeit und Thomas wurden laut dem Newsportal Paradise am 24. Mai 2026 beim legendären Indianapolis 500 in den USA gesichtet. Dort flanierten sie gemeinsam über das Event – und wirkten sichtlich vertraut. Auf Fotos, die im Netz kursieren, schlendern Ari und Thomas händchenhaltend in der Öffentlichkeit.

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Getty Images Cole Sprouse mit seiner Freundin Ari Fournier, Februar 2024

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IMAGO / ABACAPRESS Thomas Doherty, Schauspieler

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Getty Images Cole Sprouse und Ari Fournier bei der "Baby2Baby"-Gala 2023