Oli Pocher stichelt nach Zverev-Sieg gegen Sophia Thomalla

Als Alexander Zverev (29) kürzlich in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel bei den French Open gewonnen hatte, war seine Freundin Sophia Thomalla (36) nicht auf der Tribüne dabei. Comedian Oliver Pocher (48), der als enger Freund des Tennisspielers beim Finale vor Ort war, äußerte sich jetzt in seinem Podcast "Patchwork Boys" mit Co-Host Pietro Lombardi (34) über die Abwesenheit der Moderatorin – und zwar äußerst kritisch.

Als Pietro fragte, ob Alexander und Sophia überhaupt noch ein Paar seien, holte Oliver tief Luft und antwortete: "Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht." Er erklärte auch, warum Sophia beim Finale fehlte: "Normalerweise gibt es nichts Wichtigeres, als wenn dein Freund im wichtigsten Spiel seiner Karriere um den Grand-Slam-Titel spielt, bin ich da", sagte Oliver. Den Grund für Sophias Fehlen – sie probt seit zwei Wochen für die Let's Dance-Weihnachtsshow – ließ er nicht gelten: "Und dann ist für mich die 'Let's Dance'-Weihnachtsshow, um mit Massimo in der Probe zu tanzen, scheißegal." Er selbst habe Sophia scherzhaft geschrieben, als er sah, dass sie im Zug unterwegs war: "In welchem Flixbus sitzt du denn gerade?" Und ergänzte: "Aber ist egal. Müssen die selber wissen."

Sophia hatte sich unmittelbar nach dem Matchball aus der Ferne auf Instagram zu Wort gemeldet und Alexanders Triumph mit den Worten "Er hat es!" gefeiert – später stieß sie zu den Feierlichkeiten in Paris dazu. Alexander und Sophia sind seit rund fünf Jahren ein Paar. Gerüchte um eine mögliche Krise zwischen den beiden kursierten bereits Anfang des Jahres, als Fotos von Alexander und Influencerin Caro Daur (31) die Runde machten. Beide sollen jedoch lediglich befreundet sein.

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Getty Images Sophia Thomalla und Oliver Pocher bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" in Berlin, Studio Berlin Adlershof, 9. Dezember 2023

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev in Buenos Aires, Februar 2025

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Getty Images Alexander Zverev feiert in Paris mit Mischa Zverev, Alexander Zverev Sr., Irina Zvereva und ihren drei Hunden den French-Open-Titel