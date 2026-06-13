Expertin ist sich sicher: So heißt Molly-Mae Hagues Sohn

Molly-Mae Hague (27) und ihr Partner Tommy Fury (27) sind seit Anfang Juni stolze Eltern eines kleinen Jungen – doch wie das Baby heißt, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit ein schwarz-weißes Familienfoto aus dem Krankenhaus, auf dem auch Töchterchen Bambi und Tommy zu sehen sind. Den Namen ihres Sohnes behielt das Paar aber zunächst für sich. Jetzt hat sich die britische Babynamen-Expertin SJ Strum gegenüber dem Mirror zu Wort gemeldet und verraten, welche Namen sie für die wahrscheinlichsten hält.

Tommy kündigte an, den Namen seines Sohnes nach seinem nächsten Boxkampf enthüllen zu wollen: "Alles wird am Samstagabend enthüllt", sagte er gegenüber Mirror Fighting. Molly-Mae hatte ihren Fans vorab immerhin einige Hinweise gegeben: Der Name sei einzigartig, fließe gut mit dem Nachnamen Fury zusammen – und viele würden ihn falsch aussprechen. Auf der Grundlage dieser Hinweise tippte Expertin Strum auf vier mögliche Namen: Shiloh (bedeutet "friedvoll"), den irischen Namen Tadgh (ausgesprochen "Tie-g", bedeutet "Dichter"), Hercules oder Midas. Letzterer sei auch unter Fans ein heißer Favorit. "Midas ist ein mythologischer König, der alles, was er berührte, in Gold verwandelte", erklärte die Namensberaterin.

Molly-Mae und Tommy sind seit ihrer gemeinsamen Teilnahme an Love Island im Jahr 2019 ein Paar. Ihre erste Tochter Bambi kam im Januar 2023 zur Welt. Auch bei Bambis Namen hatten die beiden die Fans lange im Dunkeln gelassen und die Enthüllung zu einem besonderen Moment gemacht. Dass die Wahl des Babynamens diesmal erneut für reichlich Gesprächsstoff sorgt, überrascht also kaum. SJ, die nach eigenen Angaben auch selbst Prominente bei der Namenswahl berät, sagte gegenüber dem Mirror: "Ein Babyname ist eine riesige Entscheidung – er ist wie der erste Liebesbrief an dein Kind."

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrem Sohn, Juni 2026

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tommy Fury, Tochter Bambi und dem Baby, Juni 2026

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