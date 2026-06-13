Mark Ruffalo feiert 26 Jahre Ehe mit süßen Hochzeitsfotos

Mit einem rührenden Instagram-Post hat Mark Ruffalo (58) am 11. Juni seinen 26. Hochzeitstag mit seiner Frau Sunrise Coigney gefeiert. Der Schauspieler teilte dabei zwei Fotos: ein Bild vom Hochzeitstag sowie ein aktuelles Selfie, auf dem die beiden nebeneinander in passenden blauen Jacken zu sehen sind. "Alles Gute zum 26. Jahrestag. Ich liebe dich wie verrückt", schrieb Mark dazu in der Bildunterschrift. Auch Sunrise meldete sich zu Wort und postete den Beitrag in ihrer Instagram-Story mit den Worten: "Frohen Jahrestag!"

Das Hochzeitsfoto zeigt Sunrise in einem trägerlosen weißen Brautkleid mit einem Strauß weißer Rosen, während Mark in einem schwarzen Anzug mit pastellfarbener orangener Krawatte an ihrer Seite steht. Neben dem Jubelpaar meldeten sich auch prominente Freunde in den Kommentaren zu Wort. Natalie Portman (45), mit der Mark gemeinsam in der Serie "Good Sex" zu sehen ist, schrieb: "Ich liebe euch zwei." Auch Julianne Moore (65), mit der er bereits in den Filmen "The Kids Are All Right" und "Blindness" zusammenarbeitete, ließ es sich nicht nehmen zu gratulieren: "Alles Gute zum Jahrestag, Babys."

Mark und Sunrise hatten sich 1998 in Los Angeles kennengelernt, bevor sie am 11. Juni 2000 heirateten. Gegenüber dem Magazin Men's Journal verriet Mark 2017, dass es für ihn Liebe auf den ersten Blick gewesen sei: "Ich sah sie und dachte: Dieses Mädchen werde ich heiraten." Gemeinsam haben die beiden drei Kinder: Sohn Keen sowie die Töchter Bella und Odette. In einem Instagram-Post zu Sunrises Geburtstag im Jahr 2023 bezeichnete Mark sie als seine "beste Freundin" und seine "Partnerin in allem" – und als "die lustigste und aufregendste Person", die er je kennengelernt habe.

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Getty Images Mark Ruffalo, Schauspieler

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Instagram / markruffalo Mark Ruffalo und Sunrise Coigney im Juni 2026

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Getty Images Sunrise Coigney und Mark Ruffalo bei den 31st Annual Critics Choice Awards in Santa Monica