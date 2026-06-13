Dschungel oder Ex Giuliano? Ariel verrät, was schlimmer war

Eine Frage, eine klare Antwort: Ariel (23) musste nicht lange überlegen, als sie jüngst im Interview-Format von Tahsim auf YouTube vor die Wahl gestellt wurde. Was war schlimmer für sie – das Dschungelcamp oder ihr Ex-Freund Giuliano Lorenzo Hediger? Die Antwort der Realityqueen kam prompt und unmissverständlich: Giuliano. Für sie war die Beziehung zu dem Reality-TV-Star und Musiker offenbar eine größere Belastung als eines der härtesten TV-Survival-Formate, die das deutsche Fernsehen zu bieten hat.

Das Dschungelcamp gilt als eine der anspruchsvollsten Unterhaltungsshows überhaupt, in der die Kandidaten mit Ekelprüfungen, Schlafentzug und emotionalen Ausnahmesituationen konfrontiert werden. All das soll laut Ariel weniger schlimm gewesen sein als ihre Zeit mit Giuliano – ein Statement, das kaum deutlicher hätte ausfallen können.

Zwischen Ariel und Giuliano läuft es seit Längerem alles andere als harmonisch. Ariel hatte sich zuletzt in einem öffentlichen Statement auf Instagram ausführlich über ihren Ex geäußert und dabei vor allem sein Verhältnis zu ihrer gemeinsamen Tochter Ileyna kritisiert. Sie warf ihm vor, kaum eine Rolle im Leben des Kindes zu spielen. Auch seine Posts in den sozialen Medien bezeichnete sie als inszeniert. Zwischenzeitlich galt ihr Verhältnis dann wieder als besser, ihrer Tochter zu Liebe, doch in einem Q&A auf Instagram hat Giuliano zuletzt angedeutet, dass ihm der Geduldsfaden mit Ariel bald reißt. Er kündigte auch an, öffentliche Anschuldigungen künftig nicht mehr stillschweigend hinzunehmen – und deutet an, selbst einiges enthüllen zu können: "Ich könnte vieles erzählen. Sehr vieles. Dinge, die für sie und ihr öffentliches Bild erhebliche Konsequenzen hätten." Wie sich das Verhältnis der beiden in Zukunft entwickelt, bleibt also abzuwarten.

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_ariel__61 Realitystar Ariel

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RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

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Instagram / _ariel__61 Ex-Dschungelcamp-Star Ariel mit ihrer Tochter Ileyna