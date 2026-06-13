Tyler Posey kämpft weiter für das Comeback von "Teen Wolf"

Fünfzehn Jahre nach dem Start von Teen Wolf gibt Tyler Posey (34) noch lange keine Ruhe: Der Schauspieler, der in der MTV-Erfolgsserie die Hauptrolle des Scott McCall spielte, kämpft aktiv dafür, das Franchise erneut zum Leben zu erwecken. Gegenüber Buzzfeed verriet er anlässlich des Serienjubiläums, dass er derzeit dabei ist, einen entsprechenden Pitch einzureichen. "Ich versuche gerade wirklich, 'Teen Wolf' zurückzubringen", sagte er und ergänzte: "Ich will das wirklich. Ich liebe das Projekt und ich glaube, dass es noch so viel mehr Geschichte für Scott und alle anderen zu erzählen gibt."

Aufgeben kommt für Tyler dabei nicht in Frage. "Ich werde es weiter versuchen, bis es wirklich nicht mehr geht", betonte er im Interview. Offiziell ist derzeit zwar keine neue "Teen Wolf"-Produktion in Planung, doch die Aussagen des Schauspielers dürften langjährige Fans aufhorchen lassen. Parallel zu seinen Bemühungen rund um das Franchise arbeitet Tyler auch an eigenen Projekten hinter der Kamera. Gemeinsam mit seinem Bruder und Freunden entwickelt er die Sketchcomedy-Serie "The Midnight Sector", die er als Mischung aus klassischer Parodie und Mystery im Stil von "Die Twilight Zone" beschreibt. Außerdem schreibt er an dem Spielfilm "Sober House", bei dem er auch selbst Regie führen möchte.

"Teen Wolf" lief von 2011 bis 2017 beim US-Sender MTV und erzählte die Geschichte des Teenagers Scott McCall, der nach einem Wolfsbiss übernatürliche Fähigkeiten entwickelt. Die Serie erlangte schnell Kultstatus und brachte Tyler den Durchbruch als Schauspieler. 2023 kehrten er und weitere Castmitglieder für einen Reunion-Film zurück, der das Franchise nach Jahren der Pause wieder aufleben ließ.

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Getty Images Tyler Posey bei der Premiere von Netflix' "Remarkably Bright Creatures" im Netflix Tudum Theater in Los Angeles im April 2026

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Getty Images Tyler Posey im März 2023

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Getty Images Tyler Posey in New York