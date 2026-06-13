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Marco Cerullo
Marco Cerullo machte Beziehung mit Coco zu schnell publik
Marco Cerullo machte Beziehung mit Coco zu schnell publikInstagram / marcocerullo_officialZur Bildergalerie

Marco Cerullo machte Beziehung mit Coco zu schnell publik

- Sarah Annowsky
Lesezeit: 2 min
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Marco Cerullo (37) und seine Freundin Coco – das war offenbar eine Beziehung, die zu früh ins Licht der Öffentlichkeit geriet. Der Realitystar hatte seine neue Liebe am Valentinstag zum ersten Mal publik gemacht, doch nur wenige Monate später war die Beziehung schon wieder Geschichte. Nun spricht Marco gegenüber Promiflash über die Hintergründe der Trennung – und zeigt sich dabei selbstkritisch.

"Ich will gar nicht so viel dazu sagen. Es war alles ein bisschen voreilig gewesen, die Beziehung in die Öffentlichkeit zu drängen. Deswegen lassen wir jetzt alles entspannt und gucken, was passiert", erklärt der 37-Jährige. Vor allem für Coco sei der Schritt ins Rampenlicht zu viel gewesen. "Es war, glaube ich, für Coco ein bisschen viel. Sie kommt nicht aus der Welt. Es war alles ein bisschen neu für sie. Wir hätten uns einfach ein bisschen länger Zeit lassen sollen, den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen", so Marco weiter.

Die Trennung selbst hatte der Realitystar bereits vor einigen Wochen über Instagram bekanntgegeben und dabei betont, dass es keinen Streit gegeben habe und er seiner Ex alles Gute wünsche. Marco hatte damals jedoch noch keine konkreten Gründe für das Beziehungsende genannt. Jetzt liefert er im Gespräch mit Promiflash zumindest eine Erklärung nach – und macht deutlich, dass er und Coco die Sache künftig ruhiger angehen wollen.

Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026
Instagram / marcocerullo_official
Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026
Marco Cerullo, Realitystar
IMAGO / BOBO
Marco Cerullo, Realitystar
Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026
Instagram / marcocerullo_official
Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026
Wie sollte Marco mit künftigen Beziehungen umgehen – komplett privat oder dosiert teilen?
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