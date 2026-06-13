Hohe Nachfrage: Callum Turner dementiert James-Bond-Gerüchte

Wer wird der nächste James Bond? Diese Frage treibt Filmfans seit dem Abgang von Daniel Craig (58) um – und ein Name, der dabei immer wieder fällt, ist Callum Turner (36). Der britische Schauspieler, bekannt aus der Erfolgsserie "Masters of the Air", gilt seit Ende 2025 als einer der heißesten Kandidaten für die Rolle des legendären Geheimagenten. Gegenüber The Hollywood Reporter hat er sich nun erstmals ausführlich zu den hartnäckigen Gerüchten geäußert – und gab sich dabei überraschend ahnungslos.

Im Interview zeigte sich Callum sichtlich amüsiert von dem 007-Rummel um seine Person. "Ich sage dir, was an dieser Bond-Sache so lustig ist: Selbst deine besten Freunde fragen nach, Leute schreiben dir, mit denen du seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen hast – und du weißt von nichts!", erzählte er dem Branchenmagazin. Er fügte hinzu: "Es ist eine seltsame Situation: Es passiert etwas, und gleichzeitig passiert überhaupt nichts. Ich weiß wirklich absolut nichts. Ich finde das einfach ziemlich amüsant." Damit dürfte er so manchen Fan enttäuschen.

Derweil kursieren auch andere Namen im Zusammenhang mit dem begehrten Part: Der 26-jährige Schauspieler Tom Francis, der bisher vor allem durch Theaterarbeit und einen Auftritt im Finale der Netflix-Serie "You - Du wirst mich lieben" bekannt ist, soll laut dem Branchenmagazin Variety ebenfalls bereits für die Rolle vorgesprochen haben. Das offizielle Casting für den nächsten Bond hat offenbar erst im Mai dieses Jahres begonnen – ein Kinostart wird frühestens 2028 erwartet.

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Getty Images Callum Turner, Schauspieler, 2026

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

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Getty Images Tom Francis bei der Met Gala 2026