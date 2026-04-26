Bushido schließt Valentino-Laden in München für Anna-Maria

Bushido (47) hat seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (44) eine ganz besondere Überraschung bereitet: Der Rapper ließ eigens für sie den Valentino-Store auf der Münchner Maximilianstraße schließen, damit sie dort in aller Ruhe Schuhe anprobieren konnte – die er ihr anschließend schenkte. Damit nicht genug: Danach stand auch noch ein Besuch bei dem französischen Luxusjuwelier Cartier auf dem Programm. Die beiden plauderten jetzt in ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" über das royale Shopping-Erlebnis.

Das großzügige Geschenke-Programm bleibt bei den acht gemeinsamen Kindern des Paares nicht unbemerkt. Anna-Maria verriet im Podcast, dass die Töchter neidisch werden und auch Sohn Djibrail schon mahnend eingeschritten ist: "So, das reicht jetzt, weil das geht alles von unserem Erbe ab." Die Kinder seien sich einig: "Mama ist die Verwöhnteste von allen (...) die kriegt alles von Papa!" Anna-Maria selbst bleibt davon gelassen und erinnert ihre Kinder daran, dass das nicht immer so war. "Wenn ich manchmal mit denen spreche und sage, du weißt, bei deinem Papa und mir war das früher anders. Also, ich hab für sechs oder vier Mark die Stunde gearbeitet. Babysitten, Reitunterricht geben, bei Minusgraden", erzählte sie im Podcast.

Denn Luxus war nicht immer selbstverständlich für das Paar. Bushido, der sich vor Kurzem über den Weichzeichner bei DSDS beschwert hat, soll laut Anna-Maria schon als kleiner Junge gerne Überraschungen für seine Mama vorbereitet haben – ein Zug, den er bis heute beibehalten hat. Auch in den Anfangsjahren der Beziehung mit Anna-Maria war er stets aufmerksam, nur dass es damals statt exklusiver Designerschuhe ihre liebsten Abschminkpads aus dem Lidl-Regal gab. Bereits der nächste romantische Anlass steht übrigens schon in den Startlöchern: Für den gemeinsamen Hochzeitstag am 23. Mai plant Bushido bereits die nächste Überraschung für seine Frau.

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Instagram / bush1do Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi, Januar 2026

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025

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IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024