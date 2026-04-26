So bekommt Anne Hathaway Job und Kinder unter einen Hut

Pressetouren für gleich zwei große Filmprojekte, Langstreckenflüge quer über den Globus – und trotzdem pünktlich zum Frühstück bei den Kindern: Anne Hathaway (43) zeigt derzeit, wie Mama-Sein und Weltkarriere gleichzeitig funktionieren können. Im Gespräch mit Vogue Australia gewährt die Schauspielerin jetzt einen seltenen Einblick in ihren Alltag mit ihren beiden Söhnen. "Ich bin die ganze Nacht geflogen und saß dann mit meinen Kindern am Frühstückstisch", erzählt sie. Angesichts ihres vollen Terminkalenders – unter anderem für die Promo zu "Der Teufel trägt Prada 2" – sei es ihr wichtigstes Ziel, so viel Zeit wie möglich mit ihrer Familie zu verbringen. "So wie mein Zeitplan gerade ist, muss ich die Zeit mit meinen Kindern einfach priorisieren. So viel davon bekommen, wie ich kann."

Dabei hält Anne ihre Söhne grundsätzlich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber dem Magazin Porter erklärte sie bereits 2023: "Es ist etwas, das ich nicht nur für meine eigene Gesundheit für unerlässlich halte – ich bin Teil eines Teams, meiner Familie, und es geht nicht nur um mich." Kinder bräuchten den Freiraum, ihr eigenes Leben selbst zu definieren, betonte sie. Eine Ausnahme machte sie jedoch beim Super Bowl 2025 in New Orleans, wo sie gemeinsam mit ihrem jüngeren Sohn Jack die Philadelphia Eagles anfeuerte. In einem grünen Eagles-T-Shirt saß der Junge auf ihrem Schoß – ein seltener öffentlicher Auftritt für die ansonsten sehr privat lebende Familie.

Anne ist seit 2012 mit Adam Shulman (45) verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne: Jonathan, geboren 2016, und Jack, geboren 2019. Was die berufliche Zukunft ihrer Kinder betrifft, hat die Schauspielerin bereits eine klare Meinung: Eine Karriere vor der Kamera würde sie für ihre Söhne nicht forcieren. "Ich würde wahrscheinlich denselben Weg einschlagen, den meine Eltern mit mir gegangen sind", sagte sie laut dem Hello Magazin einst. "Du hast alle Zeit der Welt, um professionelle Schauspielerin zu werden – du kannst aber nur einmal Kind sein." Stattdessen würde sie ihnen raten, zu lernen, zur Schule zu gehen und erst später zu entscheiden, wohin ihr Weg sie führt.

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Getty Images Anne Hathaway bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Golden Globes 2019