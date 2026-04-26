Schauspiel? Diesen Job wünscht sich Alia Bhatt für Tochter

Bollywood-Star Alia Bhatt (33) hat in einem Interview mit dem Magazin Femina offen über die Zukunft ihrer kleinen Tochter Raha gesprochen – und dabei überraschend klare Vorstellungen geäußert. Die Schauspielerin wünscht sich demnach nicht, dass Raha in ihre Fußstapfen tritt und eine Karriere im Filmgeschäft verfolgt. Stattdessen soll die Dreijährige lieber Sportlerin werden. "Ich wünsche mir wirklich, dass sie Sportlerin wird. Sie ist so wettbewerbsorientiert und so athletisch. Sie ist erst drei, aber sie springt wirklich herum wie ein Wirbelwind", schwärmte Alia von ihrer Tochter.

Der Wunsch nach einer Sportkarriere für Raha hat für Alia auch einen persönlichen Hintergrund. Die Schauspielerin betonte, dass sie eine große Liebhaberin von Teamgeist ist. "Wenn ich Sportlerin wäre, würde ich definitiv eine Mannschaftssportart betreiben! Das ist etwas, worüber ich manchmal nachdenke. Ich finde, es gibt eine wahre Freude an der Teamleistung", erklärte sie. Außerdem sprach Alia in dem Interview darüber, wie die Mutterschaft ihre Einstellung zur Arbeit verändert hat. Ehrgeiz und Mutterschaft schließen sich für sie nicht aus – Elternsein verlagere jedoch gewisse Prioritäten und bringe einen stärkeren Fokus auf Qualität statt Quantität, sowohl im Leben als auch in der Karriere.

Alia und ihr Mann Ranbir Kapoor (43) lernten sich am Set des Films "Brahmāstra" kennen, der ganze sieben Jahre in Produktion war. Im April 2022 heiratete das Paar, und bereits im November desselben Jahres kam Töchterchen Raha zur Welt. Beruflich ist Alia derzeit gut ausgelastet: Sie steht für den Regisseur Sanjay Leela Bhansali in dem Film "Love and War" vor der Kamera, in dem auch Ranbir sowie Vicky Kaushal mitspielen. Der Film soll im Januar 2027 in die Kinos kommen. Darüber hinaus wartet der Spionagethriller "Alpha" auf seine Veröffentlichung, der für den 10. Juli geplant ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ranbir Kapoor, seine Tochter Raha und seine Frau Alia Bhatt, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ranbir Kapoor, Raha Kapoor und Alia Bhatt, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alia Bhatt und Ranbir Kapoor, April 2022