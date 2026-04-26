Beatrice Egli ist "sehr glücklich" mit Aus ihrer Sendung

Beatrice Egli (37) hat vor zwei Wochen angekündigt, ihre ARD-Samstagabendshow vorerst zu beenden – und jetzt spricht die Sängerin offen darüber, wie es ihr damit geht. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt sie, dass sie mit der Entscheidung rundum glücklich sei. "Ja, es ist erfolgreich, aber ich bin so sehr fokussiert aufs Neue", sagt die 37-Jährige. Mit dem Ende der Sendung gehe es ihr "sehr gut". Die Dezember-Ausgabe 2025 war die vorerst letzte Folge der "Beatrice Egli Show".

Für Beatrice war das Ende der Show keine leichte, aber eine klare Entscheidung: "Ich bin sehr glücklich, weil es für mich schon länger klar war. Es hat sich das erste Mal bei der letzten Sendung abgezeichnet, als ich dachte: Das war jetzt die beste. Ich hätte wirklich nicht gewusst, wie ich die noch toppen soll", erklärt sie gegenüber dem Portal. Das "Neue", auf das die Sängerin sich konzentriert, ist zunächst ihr Album "Hör nie auf damit 2.0", das am 24. April erschienen ist. Es enthält neben modernen Popsongs auch Hits auf Schweizerdeutsch. Zudem wird sie in der ORF1-Show "Wir sind Song Contest" auftreten und dort ihren persönlichen ESC-Favoriten performen. Über den Eurovision Song Contest selbst schwärmt die Musikerin: "Es gibt keine bessere Show auf dieser Welt, die Songs in Perfektion inszeniert und auch auf skurrile Art die Vielfalt von Musik zeigt."

Dass Beatrice ihr Leben in dieser Form umgestaltet, passt zu ihrem eigenen Bild von sich selbst: "Trotz allem bin ich eine ganz normale Frau mit ganz normalen Themen, der es mal besser und mal weniger gut geht", sagt sie im Interview mit spot on news. Die Schlagersängerin, die seit Jahren im Rampenlicht steht, hatte die Show seit 2022 moderiert. Damals hatte die ARD ihr das eigene Format übertragen – ein weiterer Schritt einer Karriere, die 2013 begann, als sie als erste Schlagersängerin die Castingshow Deutschland sucht den Superstar gewann. Ihr Aus für die Show begründete sie zuletzt auch damit, dass sie im Herbst auf Tour gehen und sich anschließend auf neue Projekte konzentrieren wolle.

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Getty Images Beatrice Egli in der "Die Beatrice Egli Show", Dezember 2025

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Getty Images Beatrice Egli in der "Die Beatrice Egli Show", Dezember 2025

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Getty Images Beatrice Egli bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025