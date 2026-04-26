Nach Drehstart: Helena Bonham Carter verlässt "White Lotus"

Helena Bonham Carter (59) hat die Dreharbeiten zur vierten Staffel der HBO-Erfolgsserie The White Lotus überraschend verlassen – und das, obwohl die Produktion erst seit wenigen Tagen läuft. Wie Deadline berichtet, hatte sich die zweifach Oscar-nominierte Britin eigentlich eine zentrale Rolle in der neuen Staffel gesichert, die rund um das Filmfestival in Cannes spielt. Doch bereits nach den ersten Drehtagen an der französischen Riviera wurde klar, dass die Figur, die Serienschöpfer Mike White speziell für Helena entwickelt hatte, am Set nicht so funktionierte wie erhofft.

HBO bestätigte den Abgang in einer Stellungnahme gegenüber Deadline. "Der Dreh zu Staffel vier von 'The White Lotus' hatte kaum begonnen, als klar wurde, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter entwickelt hatte, am Set nicht gepasst hat", heißt es in dem Statement von HBO. Und weiter: "Die Rolle wurde daraufhin neu überdacht, wird umgeschrieben und in den kommenden Wochen neu besetzt. HBO, die Produzenten und Mike White sind traurig, dass sie nicht mit ihr arbeiten können, bleiben aber begeisterte Fans und hoffen sehr, bald mit der legendären Schauspielerin an einem anderen Projekt zusammenzuarbeiten." Die Dreharbeiten in Cannes, Saint-Tropez, Monaco und Paris gehen derweil weiter – der Drehplan wurde entsprechend angepasst. Zum restlichen hochkarätigen Cast zählen unter anderem Vincent Cassel (59), Kumail Nanjiani (47), Steve Coogan, Heather Graham (56) und Rosie Perez.

Vor wenigen Monaten hatte sich der Einstieg der Britin noch wie ein echter Casting-Coup angehört. Damals berichtete Deadline, dass Helena in frühen Verhandlungen für eine Hauptrolle in der vierten Staffel steckte. Casey Bloys bremste die Erwartungen zu der Zeit allerdings noch. "Es ist noch sehr, sehr früh, daher habe ich noch keine Namen oder Ähnliches", sagte der HBO-Chef im November.

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Getty Images Helena Bonham Carter beim Photocall zu "Lights Camera Auction" im V&A in London