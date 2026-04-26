Desolate Zahlen: Steht "Ein Hof zum Verlieben" vor dem Aus?

Die neue Sat.1-Daily "Ein Hof zum Verlieben" kämpft mit erschreckend schwachen Einschaltquoten. Die beiden gestrigen Folgen kamen laut Quotenmeter lediglich auf rund 240.000 beziehungsweise 260.000 Zuschauer insgesamt – ein Wert, der im normalen TV-Geschäft oft ein schnelles Aus bedeuten würde. Besonders dramatisch ist die Lage bei den werberelevanten Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren: Die erste Folge erreichte dort gerade einmal etwa 20.000, während die zweite Episode mit nur rund 2.000 Zuschauern in einem Bereich landete, der sich kaum noch messen lässt. Die Marktanteile in der Zielgruppe lagen bei 1,6 und 0,1 Prozent.

So ernüchternd diese Zahlen klingen, kennt Sat.1 solche Tiefen bereits aus der eigenen Sendergeschichte. Die Arztsoap "Die Landarztpraxis" verzeichnete im Juni 2024 ähnlich schwache Werte mit rund 40.000 Zuschauern und 0,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe – nur wenige Tage später waren es wieder etwa 150.000 werberelevante Zuschauer. Mittlerweile hat das Format über 300 ausgestrahlte Episoden. Ob "Ein Hof zum Verlieben" eine ähnliche Entwicklung schafft, bleibt abzuwarten. Und die Soap war am gestrigen Tag nicht das einzige Sorgenkind: Sowohl "Notruf" als auch "Lenßen hilft" kamen bei den 14- bis 49-Jährigen jeweils nur auf etwa 10.000 Zuschauer – bei Marktanteilen von 0,8 beziehungsweise 1,6 Prozent.

In "Ein Hof zum Verlieben" spielt Diana Staehly (48) die Anwältin Laura, die einen Apfelhof am Bodensee erbt. An ihrer Seite sind unter anderem Carlotta Truman (26) als ihre Tochter sowie Gitta Schweighöfer als Lauras Mutter zu sehen. Volker Meyer-Dabisch verkörpert den Manager des Hofes, der einige Geheimnisse über das Anwesen hütet. Alle vier Darsteller hatten sich im Vorfeld begeistert über die Dreharbeiten und die besondere Atmosphäre am Set geäußert.

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Sat1/ProSieben Diana Staehly in der neuen Daily "Ein Hof zum Verlieben"

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Joyn/Marc Rehbeck/Willi Weber Die Landarztpraxis, Staffel 4

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Sat.1/Joyn Diana Staehly, Carlotta Truman und Gitta Schweighöfer bei der Premiere "Ein Hof zum Verlieben", 2026