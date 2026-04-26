Von Rivalin überfahren: Klaudia Zakrzewska ist gestorben

Traurige Gewissheit nach Tagen des Bangens: Social-Media-Star Klaudia Zakrzewska, auf TikTok und Instagram als Klaudiaglam bekannt, ist an den Folgen eines schrecklichen Unfalls in London gestorben. Die 32-Jährige war in den frühen Morgenstunden des 19. April vor dem Nachtclub Inca in Soho von einem Auto erfasst worden und kämpfte seitdem im Krankenhaus um ihr Leben. Nun bestätigten Polizei und Familie laut BBC, dass Klaudia sechs Tage nach dem Vorfall ihren schweren Verletzungen erlegen ist. Die Ermittler in London teilten außerdem mit, dass die bisherige Anklage wegen versuchten Mordes gegen die mutmaßliche Fahrerin nun auf Mord angepasst wird.

Zeuginnen und Zeugen hatten die Behörden verständigt, nachdem ein Mercedes auf der Argyll Street mehrere Personen erfasst hatte. Neben Klaudia wurden auch ein 58-jähriger Mann, der lebensverändernde Verletzungen erlitt, sowie eine weitere Frau und ein Security-Mitarbeiter verletzt. Am Steuer des Wagens soll laut Polizei die frühere "X Factor"-Teilnehmerin Gabrielle Carrington gesessen haben, die inzwischen in mehreren Punkten angeklagt ist – darunter Mord, gefährliche Fahrweise, Trunkenheit am Steuer sowie schwere und einfache Körperverletzung. Die 29-Jährige aus Manchester, die auf Instagram als RIELLEUK Hunderttausende Follower hat, wurde bereits dem Westminster Magistrates’ Court vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. Ihr nächster Gerichtstermin vor dem Old Bailey ist für den 19. Mai angesetzt.

Während Klaudia im Krankenhaus um ihr Leben rang, sammelten Freunde und Angehörige über eine GoFundMe-Kampagne bereits fast 21.000 Euro, um ihre Behandlung und die Anwaltskosten der Familie zu unterstützen. Initiatorin der Aktion ist ihre Mutter Kinga, die dort in einem emotionalen Text von der besonderen Bindung zu ihrer Tochter sprach und ihre "wunderschöne" Klaudia als Mensch mit "reinem Herzen und großer Freundlichkeit" beschrieb. Schon kurz nach dem Unfall hatte Kinga öffentlich gegen falsche Todesgerüchte angekämpft und um Gebete für ihre Tochter gebeten. Nun soll ein Teil der Spenden, wie auf der Seite angekündigt wurde, in die Beerdigung und in weitere Unterstützung für die Familie fließen.

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Instagram / klaudiaglam Klaudia Zakrzewska, Influencerin

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Instagram / rielleuk Rielle, Influencerin

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Instagram / Klaudiaglam Klaudia Zakrzewska alias Klaudiaglam

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