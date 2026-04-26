Lorik Bunjaku geht juristisch gegen Fremdgehgerüchte vor

Es knallt im Reality-Kosmos: Nach einem brisanten Auftritt in Sam Dylans (35) Talk "Night Fever" wehrt sich Realitystar Lorik Bunjaku (29) entschieden gegen einen Fremdgehvorwurf. In der Show hatte eine Frau behauptet, Lorik habe seine Freundin Denise Hersing (30) mit ihr betrogen. Schon während der Sendung widersprach der TV-Bekannte. Jetzt legt er auf Instagram nach. Dort erklärte der 29-Jährige ausführlich seine Sicht der Dinge, bezeichnete die Anschuldigungen als falsch und kündigte an, dagegen juristisch vorzugehen. Er richtet sich damit nicht nur an die Unbekannte, sondern an alle Accounts, die die Aussagen aufgreifen und weiterverbreiten.

In seinem Statement macht Lorik deutlich, wie ernst er die Sache nimmt. "So, das wird mir hier zu blöd. Bitteschön: Die aktuell verbreiteten Behauptungen stimmen nicht", schrieb er bei Instagram. "Ich fordere alle Personen und Accounts ausdrücklich dazu auf, diese falschen Darstellungen, insbesondere ich sei fremdgegangen und dies entspreche der Wahrheit, nicht weiter zu verbreiten und als Tatsache darzustellen", führte der Realitystar weiter aus. "Das Tätigen und Verbreiten solcher Aussagen stellt einen erheblichen Eingriff in meine Intimsphäre und meinen Ruf als öffentliche Person dar", erklärte er. Zudem betonte er seine nächsten Schritte: "Ich habe bereits rechtliche Schritte eingeleitet und werde konsequent gegen jede weitere Verbreitung solcher Aussagen vorgehen. Unterlasst es, solche Inhalte weiterzuverbreiten."

Die Anschuldigungen waren in der dritten Folge der Talkshow aufgekommen. Die Frau trat hinter einer Schattenwand auf und behauptete, im Herbst des vergangenen Jahres mit Lorik und seinem Bruder intim geworden zu sein – zu einem Zeitpunkt, als er bereits mit Denise zusammen gewesen sein soll. Denise, selbst Realitystar, steht seit Längerem mit Lorik in der Öffentlichkeit. Beide gehören zur deutschen Realityszene und zeigen sich auch in den sozialen Medien präsent, halten Privates aber in der Regel weitgehend aus dem Rampenlicht. Moderator Sam Dylan gibt in "Night Fever" regelmäßig Gästen aus dem Reality-Umfeld eine Bühne – die nun erhobenen Aussagen haben jedoch eine Dynamik ausgelöst, auf die Lorik mit klaren Worten und dem Gang zum Anwalt reagiert.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Lorik Bunjaku bei der "The Power"-Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Denise Hersing und Lorik Bunjaku bei der Premiere von "The Power" in Berlin

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Lorik Bunjaku und Denise Hersing, Realitystars