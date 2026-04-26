Cascio-Geschwister: Neue Klage gegen Michael Jacksons Erbe

Vier der fünf Cascio-Geschwister haben erneut eine Klage gegen den Nachlass von Michael Jackson (†50) eingereicht. In ihrer im Februar 2026 eingereichten Klageschrift werfen Eddie, Aldo, Dominic und Marie Nicole Cascio dem verstorbenen Popstar, dessen Biopic bereits erste Kritiken erhalten hat, vor, sie missbraucht, vergewaltigt und mit Drogen versetzt zu haben. In einem gemeinsamen Interview mit der New York Times erklärten die Geschwister zudem, sie seien von Jackson systematisch manipuliert worden, um ihn gegen Missbrauchsvorwürfe zu verteidigen. "Wir wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, wir wurden manipuliert", sagte Eddie Cascio der New York Times.

Die Geschwister schildern, Jackson habe sie mit teuren Geschenken, exzessiver Aufmerksamkeit und Zugang zu seinem Promi-Leben geködert, bevor der Missbrauch begonnen habe. Er habe sie außerdem mit Drogen und Alkohol versorgt sowie ihnen Pornografie gezeigt, "um den Missbrauch zu normalisieren", heißt es in den Klagedokumenten. Jackson habe sie demnach auch dazu gebracht, anderen Menschen zu misstrauen. "Er ließ uns glauben, er sei alles: ein Freund, ein Vater, eine Art emotionaler Halt", so Eddie gegenüber der Zeitung. Laut den Geschwistern war es die HBO-Dokumentation "Leaving Neverland" aus dem Jahr 2019, die ihnen die Augen öffnete. Die Anwaltskanzlei des Nachlasses wies die Vorwürfe entschieden zurück. Anwalt Marty Singer (74) bezeichnete die Klage laut Page Six als "verzweifelten Geldraubzug" und sprach von einer "durchsichtigen Taktik", um Hunderte Millionen Dollar aus dem Nachlass herauszuholen.

Die Familie Cascio kannte Michael Jackson bereits seit Kindheitstagen. Ihr Vater arbeitete für ein Luxushotel in Manhattan, in dem der Sänger regelmäßig abstieg – so kam der Kontakt zustande. Der einzige Cascio-Bruder, der der Klage aus rechtlichen Gründen nicht beigetreten ist, ist Frank Cascio. Er hatte 2011 sogar ein Buch veröffentlicht, in dem er Jacksons Unschuld beteuerte. Nach Jacksons Tod im Jahr 2009 hatten Eddie, Frank und Marie Nicole außerdem in einem Interview mit Oprah Winfrey (72) jedwede Vorwürfe gegen den Sänger abgestritten. Im Jahr 2020 schlossen die Geschwister zunächst eine außergerichtliche Einigung über 16 Millionen Dollar (umgerechnet 13.605.442 Euro) ab, bevor nach Ende der Zahlungen neue Spannungen über weitere Entschädigungen entstanden und schließlich erneut Klage eingereicht wurde.

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Getty Images Michael Jackson im Jahr 1996

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Getty Images Michael Jackson, 2005

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Getty Images Michael Jackson, Sänger