Lisa Kudrow verdient jährlich Millionen Euro mit "Friends"

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Serienfinale verdient Lisa Kudrow (62) immer noch sehr gut mit ihrer wohl bekanntesten Rolle: Rund 17 Millionen Euro fließen dank der Kultsitcom Friends jährlich auf das Konto der Schauspielerin. Das verriet sie kürzlich gegenüber The Times. Warum ihr die Rolle der chaotischen Musikerin Phoebe Buffay nach wie vor so viel einbringt? "Weil Phoebe Buffay so toll war?", scherzte Lisa im Interview – und zuckte dabei mit den Schultern.

Der eigentliche Grund für die anhaltenden Millioneneinnahmen liegt laut Bild jedoch vor allem darin, dass "Friends" bis heute bei Streamingdiensten rund um die Welt im Dauerbetrieb läuft. Hinzu kommt, dass der Cast damals seine Gagen gemeinsam verhandelte – und sich damit nicht nur Top-Gehälter, sondern auch dauerhafte Beteiligungen sicherte. Rund zwei Prozent der weltweiten Erlöse aus Wiederholungen und Streamingrechten gehen an die Stars und bringen ihnen auch heute noch Millionen ein.

Für Lisa hat die Serie aber nicht nur einen finanziellen Wert. Sie wurde für die Schauspielerin auch zu einem echten Trostspender, vor allem nach dem Tod von Matthew Perry (†54). Lisa erzählte vor einigen Wochen gegenüber Capital FM: "Nachdem Matthew gestorben ist, liefen Marathons im Fernsehen und es war wirklich tröstlich, die Show zu schauen." Die alten Folgen würden sie nicht nur zum Lachen bringen, sondern auch die Erinnerung an ihren verstorbenen Freund lebendig halten.

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Getty Images Person beim "HBO Max Experience"-Photocall in London

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Getty Images Lisa Kudrow bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall, London, 25. März 2026

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Imago "Friends"-Cast