Erneuter Polizeieinsatz bei Addison Raes Vater Monty Lopez

Blaulicht-Einsatz in Louisiana: Am Donnerstagnachmittag steuerten mehrere Streifenwagen das Anwesen von Monty Lopez (50) an, dem Vater von TikTok-Star Addison Rae (25). Ein von TMZ veröffentlichtes Video zeigt die Einsatzfahrzeuge vor dem Haus des 50-Jährigen, nachdem ein Anrufer gegen 16 Uhr einen "psychischen Notfall" gemeldet hatte. Auf der Straße sind keine Beamten zu sehen, was darauf hindeutet, dass die Situation diskret im Inneren des Gebäudes geklärt wurde. Während die Behörden eine laufende Untersuchung bestätigen, reagierte Monty bislang nicht auf Presseanfragen. Der Vorfall wirft erneut Fragen zum Wohlbefinden des Vaters auf, der zuletzt eher durch Negativschlagzeilen als durch familiäre Harmonie auffiel.

Bereits im Juli 2025 wurde Monty festgenommen, da das Lafayette Parish Sheriff's Office ihm vorwirft, sich im Jahr 2024 an einem öffentlichen Ort entblößt zu haben. Obwohl Monty auf "nicht schuldig" plädierte, bleibt das Verfahren weiterhin anhängig. Die neuerlichen Schlagzeilen belasten das ohnehin angespannte Verhältnis zur Öffentlichkeit weiter. Die Behörden halten Details zur aktuellen Untersuchung unter Verschluss, doch die Kombination aus früheren Delikten und dem jüngsten Notruf zeichnet das Bild eines Mannes, der zunehmend die Kontrolle über sein öffentliches und privates Image verliert.

Addison hingegen zementiert unterdessen ihren Status als globale Entertainment-Größe weit abseits der Eskapaden in Lafayette. Mit über 88 Millionen TikTok-Followern gelang ihr 2026 der endgültige Durchbruch im Mainstream: Nach ihrem gefeierten Auftritt auf der Coachella-Hauptbühne wurde sie bei den Grammys als "Best New Artist" nominiert. Ihr Debütalbum "Addison" stürmte die Billboard-Charts, während sie als Schauspielerin in der Netflix-Serie "Monster: The Ed Gein Story" und neben Ryan Reynolds (49) im Film "Animal Friends" glänzt.

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Instagram / montylopez Monty Lopez, Vater von Addison Rae

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Instagram / montylopez Monty Lopez und seine Tochter Addison

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