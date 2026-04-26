Prinz Harry tröstet eine trauernde Passagierin im Flugzeug

Was für eine bewegende Begegnung in der Luft: An Bord eines Linienflugs von Sydney nach North Carolina saß die US-Amerikanerin Justine Parkhurst nach der Beerdigung ihrer Großmutter in der First Class – und brach kurz nach dem Einsteigen in Tränen aus. Was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: Der Mann, der direkt neben ihr saß, war kein Geringerer als Prinz Harry (41). Der Herzog von Sussex wandte sich ihr zu, und die beiden kamen ins Gespräch. Als Justine ihm erzählte, dass ihre Oma eigentlich die Erste gewesen wäre, der sie von diesem Sitznachbarn berichtet hätte, antwortete Harry ihr laut Daily Mail mit nur diesen Worten: "Sie weiß es bereits."

Zu dem unerwarteten Zusammentreffen kam es durch eine kurzfristige Planänderung. Justine und ihr Mann hatten eigentlich einen Flug einen Tag früher gebucht, entschieden sich dann aber spontan um – und fanden sich plötzlich in der First Class einer American Airlines Boeing 777-300ER wieder. Dort saßen auch Harry und Herzogin Meghan (44), die gerade eine viertägige Australienreise beendet hatten. Meghan war auf einem Einzelsitz auf der gegenüberliegenden Gangseite platziert, direkt hinter dem Paar saßen Sicherheitsbeamte in Zivil. Justine beschrieb das Paar als entspannt und zugänglich. "Sie waren sehr nett. Sie waren freundlich zu allen und zueinander", schrieb sie in einem Facebook-Post. Trotz der emotionalen Erschöpfung blickt sie heute anders auf diesen Rückflug zurück: "Ich glaube, er hat recht. Ich wette, meine Oma hat das alles arrangiert", schrieb sie.

Harry und Meghan waren zuvor im InterContinental Coogee Beach Hotel untergebracht gewesen, das nur rund 20 Autominuten vom Flughafen Sydney entfernt liegt. Harry, der am 15. September 1984 geboren wurde, ist seit 2018 mit Meghan verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und lebt seit seinem Rückzug aus dem britischen Königshaus in den USA. Bereits in der Vergangenheit wurde Harry immer wieder für seine zugängliche und einfühlsame Art im Umgang mit Menschen gelobt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der Premiere von "Cookie Queens" beim Sundance Film Festival, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harrys Ankunft am Royal Courts of Justice