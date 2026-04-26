Brooks Nader und Taron Egerton beim Händchenhalten erwischt

Frischer Couple-Alarm in Down Under: Brooks Nader (29) und Taron Egerton (36) sind am Samstag Hand in Hand in Australien gelandet. Die beiden zeigten sich vertraut und unübersehbar nah, als sie gemeinsam den Ankunftsbereich verließen. Wie Daily Mail berichtet, ist Taron für Dreharbeiten zu seinem neuen Projekt "Apex" vor Ort. Schon zuvor hatten die beiden die Gerüchteküche angeheizt, nachdem sie im März in Los Angeles zusammen gesehen worden waren. Damals stand ein Kinoabend auf dem Programm, anschließend ging es noch auf einen Drink. Jetzt sorgt das Auftauchen als Duo am anderen Ende der Welt für neuen Gesprächsstoff – und wirkt wie ein weiterer deutlicher Hinweis darauf, dass sich da mehr entwickelt.

Auch der Look des möglichen neuen Paares zog die Blicke auf sich: Brooks setzte auf ein weißes, bauchfreies Top, dazu locker geschnittene Leinenhosen. Oben drauf trug das Model einen Hoodie, an den Füßen bequeme Ugg-Boots und vor den Augen eine Sonnenbrille. Taron hielt es lässig mit grüner Baseballcap, Bomberjacke und Jeans. In Los Angeles hatten die zwei zuvor ein Date im Kino verbracht, wo sie sich den Ryan Gosling (45)-Hit "Project Hail Mary" anschauten. Tags darauf wurden sie beim Drink in Santa Monica im Shutters on the Beach gesichtet. Ein Insider schwärmte bei Page Six, die beiden hätten "verknallt" gewirkt, und betonte: "Es war nicht ihr erstes Date", so die Quelle.

Privat bringen beide eigene Kapitel mit: Brooks war nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Billy Haire im Mai 2024 offiziell auf Solo-Kurs. Gegenüber People bestätigte ein Vertreter damals, sie und Billy würden sich scheiden lassen, nachdem sie bereits seit Monaten getrennt lebten. "Die Trennung ist einvernehmlich", hieß es. Im Januar 2025 schrieb das Model auf TikTok über den Stand der Dinge: "Plot Twist: immer noch legal verheiratet." Danach datete Brooks ihren "Dancing With The Stars"-Trainer Gleb Savchenko (42) – die On-off-Romanze endete im April 2025. Taron wiederum war zuletzt mit Schauspielerin Chloe Bennett liiert, bevor Berichte im Juni 2025 von einer Trennung sprachen. Zuvor hatte er sich 2022 von seiner langjährigen Partnerin Emily Thomas getrennt; The Sun berichtete damals, der Alltag habe die Beziehung belastet: "Beide waren sehr beschäftigt und das setzte die Beziehung unter Druck", so eine Quelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Brooks Nader und Taron Egerton

Anzeige Anzeige

IMAGO / NurPhoto Brooks Nader, Model und TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Getty Images Taron Egerton, März 2023